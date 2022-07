PSG - L'oeil de Denis Balbir : « Un Mercato aux noms moins criants mais plus cohérent »

Zapping But! Football Club L’Instant Mercato : Nice, le PSG, David, Ekitike… ça bouge sur le marché des attaquants

« Si le début du Mercato montre quelque chose, c'est vraiment, qu'avec Luis Campos, le PSG a mis fin à l'ère du « Paris bling-bling ». Pour l'heure, une seule recrue est actée - le jeune portugais Vitinha - et les profils ciblés sont plus cohérents. « Enfin », j'ai envie de dire. Jusqu'à présent, Paris donnait l'impression d'être une addition d'individualités plutôt qu'une équipe. Quand on a autant de moyens, il faut savoir fonctionner de manière plus intelligente. Le PSG n'y arrivait pas.

Aujourd'hui, que constate-t-on ? Sur chaque profil scouté et priorisé par Luis Campos, on voit qu'il s'agit avant tout de joueurs de collectif, de joueurs sérieux... Les Vitinha, Renato Sanches, Milan Skriniar, Gianluca Scamacca, Hugo Ekitike, ce ne sont pas des joueurs de « gris-gris » ou de réseaux sociaux. On n'est plus du tout dans le « chacun pour soi » qui a longtemps été la norme à Paris. On est sur des joueurs à l'image de leur entraîneur Christophe Galtier. La dimension groupe retrouve son importance, la volonté de casser les clans aussi... J'ai le sentiment qu'on est en train de construire le PSG qu'on attendait depuis de très longues années.

« Ekitike, c'est une idée qui me plait »

En défense, le PSG semble vraiment vouloir Milan Skriniar. Ce n'est sans doute pas le plus connu des stoppeurs de Série A mais comment ne pas être emballé ? Même si le championnat italien n'est plus ce qu'il était, on a quand même à faire à un joueur qui a prouvé sa valeur à l'Inter Milan. Au niveau du comportement, c'est quelqu'un de très sérieux. Avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi, le PSG était déjà allé sur des valeurs sûres pour sécuriser ses couloirs. Skriniar sera un apport indéniable dans l'axe pour une défense à trois. Derrière, on est en train de façonner les choses avec moins de noms criants mais des éléments qui ont fait leurs preuves sur la régularité.

Devant, les profils ciblés me plaisent aussi. Si on continue de parler un peu de Robert Lewandowski, on se dirige surtout vers le recrutement d'une jeune doublure à Kylian Mbappé. Ekitike, c'est une idée qui me plait. C'est un joueur qui m'a plu dès le début, dont j'ai apprécié la finesse, le réalisme, la vitesse... Il a tout pour devenir le chouchou du Parc. Les supporters s'étaient retournés contre l'équipe du PSG l'an passé à cause du comportement des joueurs. Là, on va chercher des éléments pour amener un souffle nouveau, une dynamique, de la mobilité, de la profondeur... Je préfère largement un Ekitike ou un Scamacca à un Mauro Icardi pour qui on a déversé des millions. Dans le profil, ce qui est recherché aujourd'hui me semble beaucoup plus cohérent. Pour moi, les 70 M€ dépensés pour Icardi resteront parmi les plus gros échecs du PSG. »