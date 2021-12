PSG – L'oeil de Denis Balbir : « Un Paris agaçant, heureusement qu'il y a Mbappé »

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

« Le PSG a beau être en tête de la Ligue 1 avec beaucoup de points d'avance, il n'en demeure pas moins agaçant sur ce qu'il a montré en 2021. Il y a quand même beaucoup de problèmes dans cette équipe. Marco Verratti prend toujours trop de cartons quand il est là, Neymar a joué les intermittents du spectacle avant de se blesser, Lionel Messi met du temps à s'adapter, il y a aussi la problématique des gardiens avec la concurrence Navas – Donnarumma. La présence du jeune Italien a eu un impact particulièrement néfaste sur Keylor Navas, lequel était l'un des maillons forts de Paris l'an passé et commet beaucoup d'erreurs sur cette première moitié d'exercice.

« L'homme du PSG, c'est clairement Kylian Mbappé »

Sur le début de saison, l'homme du PSG c'est clairement Kylian Mbappé. Un Mbappé qui a d'ailleurs commencé la saison sous le feu des critiques avec son vrai-faux départ au Real Madrid et son Euro mitigé. On a tout dit sur lui : qu'il aurait pris la grosse tête, qu'il avait déjà l'esprit à Madrid... En attendant, sans son Kylian Mbappé qui marche sur l'eau, Paris serait encore plus laborieux.

« Mes déceptions : les latéraux et Wijnaldum »

Ma grosse déception sur le début de saison du PSG, ce sont les latéraux. Je croyais beaucoup en Achraf Hakimi et Nuno Mendes. On pensait que Paris tenait enfin ses couloirs de classe mondiale et cela avait bien commencé avec eux. Malheureusement, les prestations tonitruantes du début de saison ont laissé la place à d'autres plus anonymes. On les avait pris pour leur apport offensif et aujourd'hui on voit surtout les défauts de leurs qualités. Ils augmentent les carences défensives de l'effectif. Ce qui n'était pas le but de leur recrutement.

D'une manière général, le Mercato clinquant de l'été 2021 déçoit pour l'instant. Y compris Georginio Wijnaldum, qui est quand même le vice-capitaine des Pays-Bas et était attendu à Paris avec un tout autre niveau. Il a vraiment du mal à s'adapter. On est assez loin du crack de Liverpool. Il fait partie des paramètres qui suscitent pas mal d'interrogations avant l'hiver. »