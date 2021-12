PSG, OL, OM, LOSC, Rennes â€“ L'oeil de Denis BalbirÂ : Â«Â Une bonne cuvÃ©e pour le foot franÃ§aisÂ Â»

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

« La France a qualifié six de ses équipes pour le printemps européen. Le PSG et le LOSC en Ligue des Champions, l'OL et Monaco en Ligue Europa, Rennes et donc l'OM en Ligue Europa Conférence. C'est bien, on a à faire à une bonne cuvée pour le football français. On a souvent critiqué par le passé pour ne pas profiter de l'instant présent. Cela montre aussi que tous nos clubs sont vraiment concernés par l'Europe.

"J'ai surtout envie de noter l'exploit de Lille"

Personnellement, j'ai surtout envie de noter l'exploit de Lille, qui a remporté sa poule en Ligue des Champions devant Salzbourg, Séville et Wolfsbourg. Hors PSG, c'est souvent difficile pour le champion de France de performer l'année d'après en C1. Le LOSC a changé d'entraîneur, perdu quelques joueurs et très mal commencé sa compétition (1 nul, 1 défaite). Il faut saluer le redressement spectaculaire des hommes de Jocelyn Gourvennec, qui ont remporté leurs trois derniers matchs pour coiffer tout le monde au poteau. C'est un bel exploit car il n'est jamais facile pour un club français de gagner comme ça en Allemagne. Ce Lille, c'est vraiment mon gros coup de cœur de ces phases de poule.

Même s'il a été ma déception de cette phase de groupe, l'OM est toujours en vie et disputera le barrage de la Ligue Europa Conférence après avoir battu le Lokomotiv Moscou (1-0) dans sa confrontation directe pour la 3e place. En étant reversé de la C3, Marseille fait figure de gros morceau. Pourquoi pas jouer cette nouvelle compétition à fond et tenter de la gagner ? Cela me paraît jouable. Mon seul doute concernant l'OM, c'est la profondeur de son effectif pour jouer de front sur tous les tableaux. Peut-être que Jorge Sampaoli se retrouvera face à un dilemme à devoir choisir quelle compétition jouer à fond alors que le podium de Ligue 1 est aussi un objectif avoué pour cette équipe...

"Le Barça, un épouvantail en Ligue Europa"

Désormais, place au tirage au sort. Un tirage qui s'annonce compliqué pour le PSG, qui a fini second de sa poule et se retrouve avec six adversaires costauds. Affronter Liverpool ou le Bayern Munich, ce serait déjà une finale avant l'heure. Pour Lille, ce sera un peu plus ouvert avec l'avantage de recevoir au match retour en plus d'affronter un deuxième de groupe. Cette année, de très gros clubs comme le FC Barcelone, le Borussia Dortmund, Porto ou Séville ont été éjectés de la Ligue des Champions. Même s'ils ont un tour de barrage à passer, ces équipes vont désormais faire figure d'épouvantails. Cela réhausse sérieusement le plateau pour l'OL et Monaco. Bien sûr, tout n'est pas rose actuellement au Barça mais ça reste une opposition très sérieuse. Surtout que les Blaugranas sont largués en Liga et pourraient être tentés d'aller chercher leur ticket en Ligue des Champions par ce biais... »