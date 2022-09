PSG, OM - L'oeil de Denis Balbir : « Paris et Marseille sont prêts pour la Ligue des Champions »

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

« Cette semaine, le PSG et l'OM débutent leur Ligue des Champions, respectivement en recevant la Juventus et en déplacement à Tottenham. En attendant, Paris et Marseille ont parfaitement démarré leur saison de Ligue 1 et affichent tous les deux un 16/18 lors des six premières journées. Ce week-end, le PSG et l'OM ont encore sorti deux performances consistantes : l'un en déplacement à Nantes (3-0), l'autre à Auxerre (2-0).

« Tudor parvient à mettre en place son football presque total »

Pour les deux équipes, c'est important d'arriver aux joutes continentales prêtes et avec le plein de confiance. C'était même encore plus important pour Marseille que pour Paris compte-tenu de la pression qu'il y avait sur Igor Tudor, lequel parvient pour l'instant à mettre en place son football presque total. Comme beaucoup, je doutais du Croate. Finalement, ses choix sont bons, fermes et ses résultats parlent pour lui. Son équipe monte en puissance et démontre de belles choses. Elle a un vrai potentiel avec Alexis Sanchez, avec Nuno Tavares, avec Mattéo Guendouzi...Pour l'OM, ce déplacement à Tottenham sera un vrai test. Comme je l'ai dit, le groupe des Olympiens ne sera pas un cadeau. Cet affrontement avec les Spurs dictera les ambitions que les Phocéens pourront avoir dans la compétition.

« Je ne vois pas pourquoi Galtier ne serait pas l'homme de la situation »

Pour Paris, qui s'affiche parmi les favoris de la compétitions, on attend bien évidemment monts et merveilles. En même temps, à part son faux pas contre Monaco (1-1), le PSG a marqué beaucoup de buts et a un tel potentiel effectif que ce n'est pas une surprise de les voir aussi bien en ce début de saison. Ce qui l'est davantage, c'est qu'on voit un vrai collectif se mettre en place. Christophe Galtier, qui est un coach avec beaucoup de charisme, fait pour l'heure du très bon travail avec le champion de France.

Si certains doutent de la capacité de l'entraîneur français à se mettre au niveau de la Ligue des Champions, ce n'est pas mon cas. Je ne vois pas pourquoi il ne serait pas l'homme de la situation. Pour moi, cela fait déjà un moment qu'il l'est. Si, effectivement, il n'a pas beaucoup d'expérience en C1, Christophe Galtier n'est pas non plus un novice des Coupes européennes. Il les a connu avec l'ASSE, le LOSC et Nice. Là, le challenge est immense mais il le savait en acceptant la mission et il a l'effectif pour. Même si on a beaucoup parlé de la fin de Mercato du PSG et essayé de faire une crise là où il n'y en avait pas, ce Paris est largement armé pour briller dans cette Ligue des Champions. »