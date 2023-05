PSG, OM – L'oeil de Denis Balbir : « Paris peut tout perdre »

Zapping But! Football Club Les dates marquantes du record de Giroud

« Suite à sa défaite surprise à la maison contre Lorient (1-3), le PSG n'a plus que cinq points d'avance sur l'OM à cinq journées de la fin. Même si son calendrier paraît facile sur le papier (Troyes, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg, Clermont), on a aujourd'hui le sentiment que Paris peut tout perdre. Personne n'aurait pu prédire la défaite du PSG au Parc face aux Merlus. Cela risque de pas mal gamberger dans les têtes alors que le quotidien du club est déjà parasité par les histoires de reconductions de contrat ou les interrogations autour de l'avenir de Christophe Galtier. Comme d'habitude avec Paris, les coulisses pourrissent la vie du club. On a l'impression que le PSG ne s'en sortira jamais à moins d'un coup de balai d'envergure.

« Paris est devenu un club à problèmes »

Pour le titre de champion, Paris garde encore un matelas confortable et n'en est pas encore à paniquer. En plus, le PSG bénéficiera, sur la prochaine journée, d'une opposition entre le RC Lens et l'OM. Au moins l'un de ses deux rivaux perdra des points alors que les Parisiens iront à Troyes affronter une équipe en perdition. Lundi prochain, les choses seront plus claires sur ce qu'on peut attendre de la fin de saison.

Ce dont on peut être sûr aujourd'hui, c'est que, plus que l'OM ou le RC Lens, le principal adversaire du PSG sera le PSG lui-même. Dans cette équipe, tout le monde peut dérailler... Sauf peut-être Kylian Mbappé, même si certains n'ont pas hésité à critiquer le seul joueur incritiquable de cette équipe. Face à Lorient, Achraf Hakimi a perdu ses nerfs en moins de 20 minutes. Le Marocain a pénalisé son équipe et il le sait. Maintenant on peut lui trouver quelques circonstances atténuantes, lui qui vit une période compliquée avec des soucis personnels (divorce, accusation de viols). Le problème au PSG, c'est que tout le monde a des soucis persos : Hakimi, Ramos et Messi avec leurs contrats, etc. Alors que le PSG devrait être un club à trophées vu les noms qui s'empilent dans son effectif, c'est devenu un club à problèmes et c'est bien ce qui donne l'impression aux autres que le titre est accessible.

« A l'OM, on commence à envisager la possibilité de doubler le PSG »

Chez les outsiders, toute la question est de savoir si l'OM va pouvoir continuer sur la même cadence. Ce week-end, les Marseillais ont remporté une victoire capitale en retournant l'AJ Auxerre (2-1) dans un match où il aurait peut-être perdu des points il y a encore quelques semaines. Dans le sprint final, l'OM a retrouvé toutes ses vertues. Les joueurs ont à nouveau des jambes, Igor Tudor est bon dans son coaching, les remplaçants sont concernés comme on a pu le voir avec Mattéo Guendouzi ou encore Dimitri Payet... Tous les voyants sont au vert. Lors de la 34ème journée, ce sera le vrai test des Phocéens sur le terrain d'un RC Lens qui était euphorique avant d'aller à Toulouse ce mardi. C'est là qu'on saura si Marseille (ou Lens) peu(ven)t aller plus loin et bousculer Paris jusqu'au terme de cette saison. Du côté de l'OM, on commence en tout cas à envisager la possibilité de doubler le PSG... »

