PSG, OM, OL, RC Lens, FC Nantes – L’œil de Denis Balbir : « Impossible d’atteindre le milliard avec un spectacle pareil ! »

« Quand on regarde le début de saison de Ligue 1, on se dit que ce n’est pas la meilleure période pour négocier les droits TV. Surtout quand, comme Vincent Labrune, on fantasme de vendre le produit pour un milliard par saison. Ces derniers temps, la Ligue 1 c’est surtout des incidents, des 0-0 et des décisions arbitrales douteuses. Contrairement au week-end précédent sur OM – OL, on n’a pas eu de matchs arrêtés sur la 11ème journée mais au niveau du spectacle, on n’était pas franchement dans le génial.

Depuis quelques semaines, de quoi parle-t-on dans le championnat français ? On parle de sécurité, de transferts, d’arbitrage mais surement pas de frappes en lucarne ou de gros spectacles. Mis à part le PSG et Monaco parfois, c’est difficile d’être subjugué par les actions des uns et des autres. L’exemple parfait de ce manque de folie, c’est Marseille ! Malgré 66 000 personnes dans le stade, on a le droit à des matchs insipides de week-end en week-end. Difficile de vendre des droits TV sur un tel spectacle. Pourtant, l’OM est censée être l’une des locomotives de notre championnat.

« Quand on tue le jeu et le spectacle de la sorte, il ne faut pas s’étonner »

Tout le monde pense que cette négociation des droits TV va se finir sur un fiasco, qu’on obtiendra moins que sur le précédent accord avec en prime une partie à reverser au fonds d’investissements CVC. Aujourd’hui, que ressent-on ? Que les diffuseurs sont un peu échaudés… Canal+, Prime, beIN Sports, DAZN, aucun ne semble prêt à faire sauter la banque. Avant, ce n’était pas toujours la panacée mais il y avait des stars dans le championnat. Y compris avant l’arrivée du Qatar au PSG. On avait plusieurs équipes compétitives avec l’OM, avec Lyon, avec Saint-Etienne… Là, il y a le sentiment qu’il y en a de moins en moins.

Avant, on avait cette petite flamme qui attirait tout le monde. Aujourd’hui, on a le droit à des matchs insipides, de plus en plus hachés par une VAR mal utilisée qui prend 5 minutes à valider ou invalider un but pour un bout d’orteil qui dépasse de la chaussure … Ce week-end, on se plaint d’avoir une faible moyenne de buts mais l’arbitrage aide-t-il réellement en ce sens quand on voit ceux qu’on refuse à Lorient, Strasbourg ou Brest ? Quand on tue le jeu et le spectacle de la sorte, il ne faut pas s’étonner. On n’a pas la philosophie de laisser les gens s’exprimer. On découpe les matchs par bout, on laisse les supporters s’insulter et se taper dessus… C’est impossible d’atteindre le milliard pour un spectacle pareil ! »

