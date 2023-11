PSG, RC Lens, OM, Stade Rennais, LOSC - Lâ€™Å“il de Denis Balbir : Â« Semaine mitigÃ©e mais jeudi parfait Â»

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Cette semaine, la France a encore grignoté son retard sur les Pays-Bas à l’indice UEFA. Comptablement, c’est une bonne semaine pour nos représentants grâce au parcours parfait de jeudi en Ligue Europa mais c’est mitigé du fait des deux défaites de nos locomotives en Ligue des Champions. Au niveau du contenu, le PSG et Lens peuvent avoir des regrets. Les deux avaient les armes pour ramener un point de leurs déplacements à Milan (1-2) et au PSV Eindhoven (0-1).

Ce qui est le plus embêtant pour Lens et Paris, c’est qu’ils ont relancé un adversaire direct qui était moribond. Cela faisait très longtemps que le PSV n’avait plus gagné un match de Ligue des Champions à la maison. Le Milan AC ne marquait de buts dans la compétition et restait sur une période de disette record en C1. Mardi, à San Siro, le PSG a relancé un Olivier Giroud mutique depuis un moment en Europe, un Rafael Leao qui était l’ombre de lui-même… C’est dommage car, sur ce match, Paris avait les moyens de mieux faire mais il y a eu le poteau de l’excellent Lee et la barre d’Ousmane Dembélé. Dans sa poule, le PSG s’est mis un peu en difficulté. Je vois mal cette équipe être éliminée dès la phase de groupes mais il faudra quand même être sérieux contre Newcastle et à Dortmund. S’il s’agit du Paris le plus intéressant collectivement depuis des années, c’est aussi celui qui est le plus bousculé dans les résultats avec déjà deux défaites en quatre matchs européens. Attention quand même à ne pas vivre le scénario catastrophe !

« Dans le foot français, peu d’équipes ont battu Liverpool »

Pour ce qui est de Lens, qui s’est incliné au Philipps Stadion, ce n’est pas forcément dramatique. Perdre à l’extérieur en Ligue des Champions dans un groupe aussi hétérogène, c’est finalement normal. Dans cette poule, le match pour la deuxième place va se dérouler à distance entre le Racing et le PSV. Je vois désormais mal le FC Séville, englué dans une série de nuls en Liga et qui n’a toujours pas gagné en Ligue des Champions créer la surprise. Il faudra être solide à l’Emirates Stadium dans 15 jours et ne pas prendre une volée contre Arsenal avant une réception des Sévillans qui s’annonce compliquée.

Si mardi et mercredi ont été de mauvaises journées pour la Ligue 1, celle de jeudi fut en revanche bien différente avec les victoires de Toulouse, Rennes et Marseille ainsi que le nul de Lille en Slovaquie. On ne parle pas beaucoup du Téfécé mais quel exploit des Violets qui ont battu Liverpool au bout du suspense (3-2) ! C’était une course folle dans un Stadium en feu, avec des buts validés et invalidés par la VAR. Il faut saluer cet exploit qui ramène aux plus belles heures de Toulouse, quand les Haut-Garonnais battait le grand Naples de Maradona dans les années 80. Dans le foot français, peu d’équipes ont battu Liverpool. Toulouse a gagné sur le terrain le droit de disputer la Ligue Europa. Si le Téfécé ronronne cette saison en Ligue 1, il fait honneur au foot français sur la scène internationale.

« Rennes, l’OM et le LOSC ont fait le boulot »

Pour ce qui est du Stade Rennais, c’est un peu pareil : décevant en championnat mais maître de son destin en Coupe d’Europe après avoir battu deux fois le Panathinaïkos (3-1 hier au Roazhon Park). Autant Rennes galère en Ligue 1, autant l’équipe de Bruno Genesio montre de vraies valeurs en Ligue Europa, même à 10 contre 11 pendant une heure. Oui, le Pana n’est pas un cador européen mais il fallait quand même le faire. Ils l’ont fait avec une vraie qualité collective et beaucoup d’enthousiasme. Gagner, c’est aussi ce qu’a fait l’OM en déplacement chez d’autres Grecs d’Athènes, sur la pelouse de leurs amis de l’AEK (2-0). Pour ce Marseille en souffrance, cette première victoire à l’extérieur de la saison ne peut que faire du bien. Malgré tous ses problèmes du moment (Olympico à rejouer, blessure de Rongier, etc.), l’OM a sorti une très solide performance. Pour terminer sur le LOSC, qui a ramené le point du nul du Slovan Bratislava (1-1) en Ligue Europa Conférence, ce n’est pas un exploit mais pas non plus une contreperformance. Les Dogues restent en tête de leur poule avant de recevoir Klasvik et d’aller à l’Olimpa et c’est bien l’essentiel. Les Nordistes restent maîtres de leur destin pour aller chercher la première place. »

