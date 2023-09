PSG, RC Lens, OM, Rennes, LOSC – L’œil de Denis Balbir : « Une belle démonstration d’ambitions européennes »

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

« Ce fut une très bonne semaine pour le football français et pour l’indice UEFA. Bien sûr, on peut toujours faire mieux mais aucune défaite en six matchs, c’est déjà bien. Alors oui, certains avaient des adversaires très abordables mais on a tellement été déçus par le passé qu’on ne va pas faire la fine bouche. On a souvent critiqué les clubs français qui ne savaient pas gérer leurs matchs contre des oppositions de moindre calibre. Non, franchement, c’était une superbe semaine européenne, avec des beaux buts comme celui de Blas avec Rennes et des jolies remontées comme celle de l’OM à Amsterdam. J’ai aimé les intentions de nos clubs français et l’énergie donnée. On a eu une belle démonstration d’ambitions européennes.

« Convaincu par ce nouveau Paris »

Pour lancer la semaine, le PSG a montré sa domination dans le jeu, dans la manière et dans le résultat face au Borussia Dortmund (2-0). Je fais partie de ceux qui pensent que le PSG finira premier de cette fameuse « poule de la mort ». Je suis convaincu par ce nouveau Paris qui tourne enfin rond, avec un effectif enfin cohérent et une stabilité défensive retrouvée autour de l’excellent Ugarte, qui est pour moi la révélation de ce début de saison. Avec la ligne d’attaque de l’équipe de France et un Hakimi libéré, ce PSG version Luis Enrique a du caractère et est difficile à jouer. D’ailleurs je pense que les supporters ne s’y trompent pas. Dans cette ambiance, le Parc des Princes est parti pour redevenir une forteresse imprenable en Ligue des Champions.

« Il ne faut pas enterrer les Sang et Or »

Mercredi avait aussi bien commencé avec la victoire minimaliste mais méritée du LOSC face à l’Olimpija Ljubljana (2-0). Le match était insipide mais on demandait à Lille de gagner pour bien rentrer dans sa poule de Ligue Europa Conférence et ça a été fait ! En soirée, le RC Lens était sur le pont à Séville et a ramené un point important. Il ne faut pas enterrer les Sang et Or. On a beaucoup trop parlé des absences de Fofana et d’Openda qui pesaient lourds dans le début de saison en Ligue 1 mais la Coupe d’Europe a un parfum différent du championnat et Lens n’y a pas été ridicule. Avec la méthode Haise qui reste la même, les Lensois n’ont pas baissé la tête. Ils auraient même pu gagner à Sanchez Pizjuan face à une équipe de Séville qui avait aussi ses soucis en championnat. J’espère que ce résultat permettra de relancer le Racing. Après un premier basculement à Brest, on peut espérer que Séville serve de basculement positif dans l’autre sens…

Jeudi, on a démarré avec le nul de Toulouse sur le terrain de l’Union Saint-Gilloise (1-1) et la victoire de Rennes contre le Maccabi Haïfa (3-0). On a vu une équipe du Téfécé décomplexée pour sa découverte de l’Europe. Les Violets ont bien joué leur rôle. Pour ce qui est du Stade Rennais, cette victoire m’a beaucoup plu. Les Rouge et Noir ont été bons dans tous les domaines : vitesse d’exécution, talent individuel à l’image du but de Blas… Il ne faut pas banaliser ce genre de succès face à des adversaires modestes. C’est un score net et qui les lance bien dans la Ligue Europa.

« L’image donnée par Marseille hier m’a beaucoup rassuré »

Enfin, le football français attendait de voir la réaction de l’OM sur le terrain de l’Ajax Amsterdam après un début de semaine tout bonnement hallucinant en coulisses. A Marseille, ça a explosé dans tous les sens après une réunion lundi soir avec les Ultras. Sincèrement, il ne faut pas que les groupes de supporters, quels qu’ils soient, commencent à prendre le pas sur les clubs. Aujourd’hui, on constate de plus en plus cette dérive et l’OM l’a subi. Mais Marseille a une équipe de caractère et l’a montré en revenant au score par trois fois à la Johan Cruyff Arena (3-3). Beaucoup pensaient que l’OM allait prendre une valise après le but du 2-0 mais, dans les intentions, les Marseillais ont été grands. Aubameyang a répondu présent, Amine Harit aussi… Je pense que l’OM a montré à Amsterdam le visage que les supporters attendent de cette équipe. Cette équipe « mouille le maillot ». En espérant que ça serve à l’apaisement en coulisses. L’OM a besoin de stabilité. Après Villas-Boas, Sampaoli, Tudor et Marcelino, il faudrait trouver l’entraîneur pour amener cette stabilité qu’il manque à Marseille. En tout cas, l’image donnée par Marseille hier m’a beaucoup rassuré ».

