PSG, Real Madrid - L'oeil de Denis Balbir : « Benzema, Messi... l'Arabie Saoudite se structure »

« Il y a quelques mois, Cristiano Ronaldo faisait figure de pionnier en acceptant un contrat d'Al-Nassr. D'ici quelques jours, il est possible que ce soit au tour de Karim Benzema (Al-Ittihad) et Lionel Messi (Al-Hilal) d'accepter de rejoindre l'Arabie Saoudite, nouvel Eldorado du foot dont l'objectif est d'acceuillir la Coupe du Monde 2030.

Reprenant le modèle du Qatar, l'Arabie Saoudite se structure au niveau du football. Aujourd'hui, on parle des stars du foot mais cela travaille bien à tous les niveaux. Au Mondial de Montaigu, j'ai pu discuter avec Nasser Larguet, l'ancien directeur du centre de formation de l'OM, qui est devenu directeur technique du football chez les jeunes là-bas. L'Arabie Saoudite travaille sur le long terme pour rendre pérenne le coup d'éclats des hommes d'Hervé Renard lors du dernier Mondial. Rappelons quand même que ce modeste pays de football a battu l'Argentine, championne du Monde, pour son entrée en lice dans la compétition...

« Quand on a un potentiel économique aussi surréaliste que l'Arabie Saoudite... »

A Montaigu, j'ai vu leur équipe nationale U16. Ils ont des jeunes réellement performants. L'Arabie Saoudite part sans doute de plus loin que d'autres mais travaille de la base jusqu'à la tête pour ne plus faire sourire grand monde dans le football. Aujourd'hui, il faut accepter que l'Arabie Saoudite fait partie des pays de football en voie de développement, qu'il cherche à attirer de grands noms en fin de carrière mais également à faire main basse sur des clubs européens. Quand on a un potentiel économique aussi surréaliste que l'Arabie Saoudite, c'est normal de jouer avec ses armes. Surtout dans un football où l'argent est roi depuis de longues années maintenant...

Karim Benzema a annoncé qu'il quittait le Real et il y a une forte possibilité qu'il rejoigne ce championnat. Même si ce n'est pas encore joué, Lionel Messi a reçu une offre surréaliste (1,2 milliards sur deux ans) pour venir... Peut-être que, d'ici à la fin de l'été, 13 des 14 derniers Ballon d'Or évolueront en Saudi Pro League, et alors ? On entend des gens jeter la pierre aux joueurs qui acceptent un gros cachet pour signer là-bas, en se cachant derrière le fait que l'Arabie Saoudite soit un pays qui est « politiquement contesté ». Je ne comprendrais jamais ce débat autour de l'argent ! Je trouve d'une hypocrisie incroyable toutes la bienséance qui fait qu'on s'en indigne. C'est de la pure jalousie !

« Cristiano, Benzema, Messi... Plus que des joueurs, des « professeurs » pour le football »

On ne parle pas de joueurs de 20 ans qui partent pour le gros chèque pour ne plus rien faire ensuite. On parle de légendes vivantes de leur sport, de personnalités bardées de titres, à l'abri du besoin et qui n'ont plus rien à prouver sur la scène mondiale. L'argent, c'est le bonus ! Soyons honnête, qui refuserait une telle proposition ? Les gens qui critiquent seraient souvent les premiers qui auraient signé ? Oui, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et peut-être Lionel Messi sont (ou seront) payés très chers mais leur rôle ne se limitera pas à toucher leur chèque à la fin du mois en profitant de la plage. En Arabie Saoudite, on attendra d'eux qu'ils soient des encadrants, des « professeurs » pour le football local... Comme Aimé Jacquet m'avait un jour dit : « L'important, c'est de transmettre ». Quand on est sur la fin et qu'on a eu une belle carrière, on se doit de transmettre notre savoir-faire ».