RC Lens - L'oeil de Denis Balbir : « Brice Samba, cela peut être une bonne idée »

« En ce début de Mercato, le RC Lens fait partie des rares clubs à avoir anticipé son recrutement avec les venues déjà actées de Lukasz Poreba (Zaglebie Lubin), Jimmy Cabot (SCO Angers) ou Adam Buksa (New England Révolution). Pouvait-il en être autrement de l'un des clubs les plus exemplaires de Ligue 1 dans sa manière de fonctionner ?

Depuis l'arrivée de Franck Haise, tout est très clair. Tout le monde est à sa place et tout est pensé avec beaucoup de justesse. Le travail d'anticipation est à souligner. Jonathan Clauss a son bon de sortie ? Cabot débarque pour le remplacer. Arnaud Kalimuendo retourne au PSG ? Adam Buksa débarque en même temps que Lukasz Poreba (le remplaçant désigné du retraité Yannick Cahuzac). Cela entretient également le lien affectif qu'il existe entre la Pologne et la région lensoise. Avec Lens, il y a toujours une logique, toujours un trait d'union avec l'histoire, avec le bassin minier et son public. Pour moi, il n'y a rien d'anodin dans le travail qui est mené chez les Sang et Or.

« Je suis très confiant pour la suite du Mercato du RC Lens »

Il y a quelques jours, la belle organisation lensoise a quand même dû faire face à un imprévu : l'ouverture d'un ticket de recrutement d'un gardien suite à la grave blessure, en sélection du Vénézuéla, de Wuilker Farinez. J'ai vu que le RC Lens s'intéressait à Brice Samba (ex-OM, Nottingham Forest). Cela peut être une bonne idée. A mon avis, Florent Ghisolfi en a d'autres. Aller chercher un gardien, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Surtout quand on est aussi pointu que Lens peut l'être. Il y a beaucoup de gardiens qui se révèlent, des doublures intéressantes en France ou à l'étranger... Le fait d'avoir anticipé à d'autres postes permet de se concentrer sur ce besoin lors des prochaines semaines. Je ne me fais pas de soucis pour eux. Ils trouveront un gardien expérimentés à la hauteur des ambitions. Je ne serais pas non plus surpris si Lens nous sortait un nom que personne n'a vu venir à la manière de ce qui s'est passé avec le polonais Buksa.

Même si on n'est qu'au tout début du Mercato et qu'il y aura sans doute encore du mouvement, je suis très confiant pour la suite. Depuis deux saisons, le RC Lens finit 7e de Ligue 1. Avec ce recrutement et cette construction rapide, le Racing met toutes les chances de son côté pour bien démarrer la saison et pourquoi pas aller plus haut en 2022-23. Derrière le PSG, j'imagine un Lens encore plus ambitieux, dans la lignée de clubs comme Strasbourg, Rennes, Nice, Monaco ou Lyon. Je ne les vois pas rentrer dans le rang. »

La chronique RC Lens de Denis Balbir Chaque lundi, Denis Balbir décrypte l'actualité de la Ligue 1. Cette semaine, il revient sur le début de marché plutôt intéressant du RC Lens, désormais focalisé dans le recrutement d'un gardien de but pour faire face à la grave blessure de Farinez en sélection.

Alexandre Corboz

Rédacteur