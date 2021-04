RC Lens – L'oeil de Denis Balbir : « Cette équipe lensoise est bluffante »

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

« Malgré cinq absents majeurs (Badé, Medina, Fofana, Mauricio, Sotoca) pour cause de Covid, le RC Lens a encore fait une démonstration face à Lorient (4-1). Lens bluffe tout le monde... Et dans tous les domaines : encadrement, équipe, recrutement. C'est probablement LE club de la saison. Si le PSG finit champion, il n'y aura pas eu de plus grosse surprise que ce Racing-là. Les Sang et Or n'ont plus perdu un match depuis la réception de Nice le 23 janvier. Après chaque défaite, il y a eu un redressement. Lens n'a jamais baissé les bras et nous a aussi offert quelques belles surprises comme sa victoire à Bollaert contre le PSG.

Il ne faut pas minimiser la victoire de Lens contre Lorient. C'est un vrai message dans la course à la 5e place. Les Merlus étaient sur une belle phase et ils ont été battus sèchement par une équipe lensoise privée de quelques titulaires. Après, le Lens de cette saison, c'est une philosophie de jeu auquel les joueurs adhèrent. C'est un promu qui joue, marque beaucoup de buts, avec des joueurs qui ont plaisir à évoluer ensemble et qui montrent cette joie communicative... Un vrai régal. On est loin du feu de paille que certains prédisaient en début de saison.

« Franck Haise n'est pas loin d'être l'entraîneur de l'année en L1 »

Maintenant, pour Lens, le plus dur reste à venir. On le sait : quand on remonte de Ligue 2, on a toujours plus de mal la deuxième saison. Si le RC Lens reste sur les mêmes bases avec un recrutement aussi pertinent, cette équipe a de belles chances de confirmer. J'ai beaucoup d'espoir pour eux car ce qui me marque quand je vois cette équipe et le discours des gens qui la compose, c'est avant tout l'humilité.

Au regard de la saison du RC Lens, on peut aussi se demander si Franck Haise n'est pas l'entraîneur de l'année en Ligue 1 ? Cette année, la lutte est rude entre lui, Christophe Galtier (LOSC) et Niko Kovac (AS Monaco). Maintenant si on prend tous les paramètres en ligne de compte, on peut légitimement le penser. Comme Monaco ou Lille, Lens est une équipe toujours agréable à regarder. Les Artésiens allient le plaisir aux résultats. On ne peut que saluer le travail de cet entraîneur novice au plus haut niveau et qui ne dispose pas des mêmes individualités que les gros clubs. »