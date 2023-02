RC Lens - L'oeil de Denis Balbir : « Le derby sera un test d'ambition pour les Sang et Or »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Accroché à Montpellier samedi (1-1), le RC Lens est toujours en course pour le podium mais les Sang et or marquent quand même le pas en Ligue 1 depuis quelques semaines. On se rend compte que Lens a le même problème chaque année depuis sa remontée dans l'élite. Le jeu proné par Franck Haise impose une grosse débauche d'énergie. Chaque début de saison est fracassant, avec beaucoup d'enthousiasme. Mais ce jeu à l'envie a toujours un revers à la médaille : il y a une période dans l'année – généralement au début du printemps - où les Lensois flanchent un peu au niveau physique et où cela se ressent au niveau de l'efficacité et le réalisme.

« Lens manque peut-être d'une ou deux individualités »

Est-ce que Lens est quand même armé pour se battre à terme pour le podium ? Je ne sais pas. Cela s'annonce quand même difficile. Les Sang et Or risquent de manquer de lucidité pour affronter jusqu'au bout l'OM et l'AS Monaco. Lens reste quand même sur plusieurs points perdus de manière assez dommageable, que ce soit à Brest ou à Montpellier. Est-ce qu'il manque d'un bon buteur pour aller plus loin ? Peut-être... Mais il faut aussi être cohérent. On a beaucoup loué la qualité du Mercato réalisé par Lens pour ne pas dire aujourd'hui qu'il manque un numéro 9. Ce serait un peu réducteur pour les joueurs en place.

Si un très bon N°9 n'est jamais de trop dans une équipe, ce sont surtout les individualités qui font la différence. Quelles sont les véritables individualités lensoises ? Seko Fofana ? Florian Sotoca ? Peut-être qu'il manque tout simple un ou deux joueurs au dessus du collectif... Lens a le défaut de ses qualités dans le sens où c'est d'abord un groupe qui performe mais il manque le joueur qui va « crever l'écran » pour les sortir de ces périodes de ronronnement. C'est peut-être sur ce point que la direction va devoir appuyer sur les prochains Mercato afin de passer un cap.

« Lens – Lille ? Je vois les Dogues au dessus »

Samedi, Lens dispute son derby contre Lille. Pour être honnête, je vois les Dogues au dessus. Même si le LOSC a connu un début de saison difficile, les joueurs ont désormais bien adhéré au projet Paulo Fonseca et il y a quand même, pour le coup, de sacrées individualités pour faire la différence. En ayant perdu des Osimhen ou des Yilmaz sur ces dernières saisons, le LOSC a quand même su se reconstruire une attaque assez forte. Pour le RC Lens, ce sera un vrai test d'ambition. C'est là qu'on verra si les Sang et Or ont juste un petit coup de moins bien ou sont réellement en perte de vitesse... »