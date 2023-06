RC Lens – L'oeil de Denis Balbir : « Ne pas retenir Openda contre son gré »

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 Uber Eats

« Si le RC Lens a vite appuyé sur le fait qu'il ne se laisserait pas piller cet été avant de retrouver la Ligue des Champions, un premier feu s'allume quand même chez les Sang et Or avec les envies d'ailleurs du meilleur buteur Loïs Openda (21 buts), courtisé par le RB Leipzig mais aussi suivi par d'autres grands clubs (Milan AC, Arsenal). C'est malheureusement toujours pareil quand une équipe française surperforme en Ligue 1 : le Mercato d'après est très délicat à gérer. Si Loïs Openda veut réellement partir, il ne faut surtout pas le retenir contre son gré. Ce n'est profitable ni pour le joueur, qui ne sera plus jamais dans le même état d'esprit, ni pour le club, qui risque de passer à côté d'un chèque de 35-40 M€. Le RC Lens a bien compris que cette délicate gestion des joueurs pouvait flinguer une saison et gangréner le vestiaire. Maintenant je ne vois pas cette direction faire n'importe quoi cet été sur les départs surtout qu'avec 30-35 M€, il y a quand même matière à faire de belles affaires quand on est un club aussi sérieux et travailleur que Lens.

« C'est davantage la suite qui m'inquiète... »

Personnellement, c'est davantage la suite qui m'inquiète : que va-t-il se passer avec les autres joueurs ? Si la porte s'ouvre pour Loïs Openda, certains vont se dire : « pourquoi pas moi ? ». On risque l'effet de marée. Lens va-t-il rester sur sa ligne en fixant la limite à un ou deux départs maximum ou ouvrir la voie à plus face aux sommes proposées ? On le voit : le vestiaire du Racing respire réellement la joie de vivre mais, quand il y a de l'argent en jeu, il n'y a plus de potes : chacun joue sa carte personnelle. Il faudra vraiment que la direction soit rapidement très ferme dans son discours. Il faudra aussi que les joueurs et leurs agents acceptent les règles du jeu. La jalousie ne doit surtout pas commencer à s'installer en interne. Il en va réellement de la réussite ou non de la saison 2023-24... »

