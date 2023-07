RC Lens - L'oeil de Denis Balbir : « Seko Fofana s'en va, les Sang et Or mettent le paravent »

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

« Le RC Lens affiche déjà quatre recrues (Spierings, El Aynaoui, M.Guilavogui, A.Diouf) au moment de la reprise de l'entraînement. C'est assez symbolique de ce qu'est Lens, qui est davantage dans l'anticipation que dans la réaction. Seko Fofana va partir ? Les Sang et Or mettent le paravent ! On calme vite les esprits avec deux arrivées au milieu dont un gros investissement. Lens va jouer la Ligue des Champions avec l'objectif de grandir vite et de sortir des poules, le club fait le nécessaire en se renforçant. L'argent qui rentre est réinvesti de suite de manière intelligente. Quand on travaille bien, ça se voit et Lens travaille justement très bien. Après, on verra sur le terrain si la greffe prend mais les nouveaux joueurs auront tout le temps de la préparation pour assimiler les exigences de Franck Haise et s'adapter au club.

« Seko Fofana à Al-Nassr ? Un choix qui peut se comprendre... »

Le gros point noir de ce début de Mercato lensois, c'est le départ annoncé de Seko Fofana pour l'Arabie Saoudite. C'est décevant de voir le capitaine partir avant de retrouver l'Europe avec Lens maintenant c'est aussi un choix qui peut se comprendre. Maintenant on ne parle pas non plus d'un mercenaire qui n'a fait qu'un an à Lens pour s'en servir comme tremplin. Déjà l'été dernier, Seko Fofana avait failli partir. A l'époque, il avait finalement prolongé pour donner tout ce qu'il avait une saison de plus. Là, il saisit une opportunité de signer un très gros contrat. Qui peut lui en vouloir ? Dans quelques domaines que ce soir, qui ne serait pas heureux de recevoir une telle proposition économique ? Je comprends les critiques et les points d'interrogations car on parle de l'Arabie Saoudite. Oui, la Saudi Pro League est loin d'être un championnat majeur aujourd'hui mais on parle d'un pays qui s'ouvre avec la volonté d'attirer de très grands joueurs dans l'optique d'organiser un jour la Coupe du Monde. Là-bas, il jouera aux côtés de Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas non plus négligeable.

« Habib Diarra à 20 M€, je trouve que c'est démesuré »

Pour Lens, le dossier chaud du Mercato aujourd'hui est celui d'Habib Diarra (RC Strasbourg). Un dossier dont on dit que les Sang et Or pourraient à nouveau battre leur record d'achat avec une offre avoisinant les 20 M€. J'avoue être assez surpris car c'est quand même un pari assez risqué. Certes, Diarra est un bon joueur mais il n'a que 19 ans et même pas une saison de Ligue 1 derrière lui. Il faut croire que Lens et Strasbourg croient beaucoup en son potentiel pour qu'on en vienne à discuter autour de telles sommes... Personnellement, je trouve que c'est démesuré par rapport au marché mais, s'il confirme, ça peut devenir une bonne affaire. A voir. »

