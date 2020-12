RC Lens – Le bilan de Denis Balbir : « Une équipe qui ressemble à son public »

« Sur le début de saison, c'est assez fabuleux ce que fait le RC Lens. Surtout quand on sait que Lens est promu et doit composer, du fait de la pandémie, sans son principal atout qui est l'extraordinaire public de Bollaert. Même avec un stade à affluence réduit ou à huis-clos, les Sang et Or parviennent à faire des coups incroyables. Cela a commencé avec cette victoire contre le PSG (1-0). Tout le monde a rigolé, a souligné la défaillance d'un champion de France décimé par le Covid et les fêtes d'Ibiza mais si c'était tout simplement Lens qui avait bien jouer ?

« Le Racing, la grosse et belle surprise de la saison »

La force du RC Lens, c'est d'avoir su confirmer ensuite et de réaliser quelques coups probants comme la victoire à Rennes (2-0) ou à Monaco (3-0). Bien sûr il y a eu quelques sautes de concentration sur certains matches mais le bilan général valide la thèse d'accidents de parcours. A Lens, tout me séduit. A commencer par l'état d'esprit qu'a su insuffler Franck Haise, qui est pourtant novice au plus haut niveau.

Cette équipe a une grinta, une âme. Elle est généreuse. On sent qu'elle porte en elle les valeurs de sacrifice, ces valeurs transmises de génération en génération chez leurs propres supporters. Même s'il y a beaucoup de nouveaux - des joueurs qui ne connaissent pas vraiment le vrai Bollaert et son ambiance – cette équipe représente bien la ville, le club et son histoire. Cela prouve aussi que le recrutement a été bien ciblé.

Le RC Lens, c'est vraiment la grosse et belle surprise de cette première partie de saison. C'est rare de voir un promu faire aussi bien. Lens est déjà quasiment assuré de son maintien et c'est totalement mérité. Surtout ce quand on voit ce que propose le Racing en terme de jeu. Ce n'est clairement pas une équipe qui verrouille et joue le 1-0 à chaque match. Cette équipe est à montrer en exemple ».