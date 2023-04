RC Lens, OM - L'oeil de Denis Balbir : « Les Sang et Or tracent leur route, contrairement à Marseille »

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

« Ce week-end, le RC Lens s'est imposé à Rennes (1-0) et a repris la deuxième place à l'OM, accroché au Vélodrome par Montpellier (1-1). Les deux équipes se sont également rapprochées d'un PSG défait à domicile par l'OL (0-1) et peuvent rêver d'une fin de saison excitante dans la course à la Ligue des Champions... ou même au titre, soyons fou ! Six points d'écart, cela reste fragile pour Paris qui semble avoir tellement de problèmes à régler qu'on en vient à se demander si tout ne va pas s'écrouler comme un château de cartes en quelques journées.

« A domicile ou à l'extérieur, les hommes de Franck Haise n'en ont rien à faire ! »

En ce moment, ce qui m'impressionne le plus, c'est la forme de Lens. Rien n'arrête les Sang et Or. A domicile ou à l'extérieur, les hommes de Franck Haise n'en ont rien à faire ! Le Racing trace sa route comme si de rien n'était, contrairement à l'OM qui pioche toujours autant devant son public. Après avoir eu un passage à vide, Lens se prend à rêver. Les Nordistes sont vraiment l'exemple à suivre dans cette Ligue 1 2022-23 qui nous a quand même déjà réservé pas mal de surprises. D'un point de vue collectif et au niveau de la vie du vestiaire, les Sang et Or sont vraiment dans la meilleure dynamique dans cette course.

En même temps, alors que le PSG et l'OM doivent faire face à une pression qui leur est parfois néfaste et suscite quelques tensions, Lens est vraiment décomplexé. Contrairement à Marseille, le RC Lens n'a pas la pression d'avoir à accrocher la Ligue des Champions pour être dans les clous de ses ambitions. Même s'il y a un staff et une direction ambitieuse, le club lensois peut se permettre de prendre les évènements les uns après les autres. Cette décontraction les bonifie.

« A l'OM, la thèse du 12ème homme ne tient plus »

Il n'en est pas de même pour l'OM qui, avec ce qui s'est passé en Coupe d'Europe et en Coupe de France, n'a vraiment d'autres choix que de finir deuxième de Ligue 1. L'exigence du public (qui est pourtant très patient cette saison compte-tenu des résultats à domicile...) semble peser sur les hommes d'Igor Tudor. La thèse du 12ème homme ne tient plus. Alors que jouer tous les matchs devant 60 000 personnes devrait être une force, c'est devenu la faiblesse de cet OM cette saison. Marseille est aujourd'hui la meilleure équipe de France loin de ses bases... et l'une des pires depuis quelques temps dans son stade.

Ces difficultés tiennent aussi beaucoup du jeu proposé par l'OM. Pour eux, c'est plus facile à l'extérieur, avec des possibilités de contres et une vraie capacité à faire bloc. L'animation prônée par Igor Tudor, qui est un rouleau-compresseur et réclame beaucoup d'énergie, se prête moins aux adversaires qui ont compris qu'en jouant bloc bas et en les laissant poser le jeu, il était possible de faire dérailler cette équipe. La course à la Ligue des Champions s'est quand même bien compliquée pour l'OM ».