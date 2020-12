Real Madrid – Le bilan de Denis Balbir : « Le Real d'aujourd'hui, c'est Benzema »

« Le Real Madrid n'a pas connu une première partie de saison facile mais les Merengue sont bel et bien là, au rendez-vous des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et en course pour un nouveau titre de champion en Liga. Le Real d'aujourd'hui, c'est Benzema. On peut en dire ce qu'on veut sur lui, rappeler toutes les polémiques qu'on veut, mais il est encore là, à 33 ans, à porter son club sur ses épaules.

« Benzema a sauvé Zidane du limogeage »

En France, Karim Benzema a pris des coups. Moi-même je lui en ai assené quand, en commentant l'équipe de France, on faisait le décompte de sa disette en Bleus. Une disette qui passait le cap des 1000 minutes. A l'époque, ça rendait même fou son agent qui multipliait les SMS et les coups de fil pour nous dire d'arrêter de compter... On peut le dire : la carrière de Benzema est faite de haut et de bas mais il est bien rentré dans la légende du Real Madrid. Quand son équipe ne tourne pas, il décoince des situations. Il est plus impliqué que jamais. On peut parler de Ronaldo à la Juve ou de Messi au Barça mais Benzema est aujourd'hui aussi important à son club.

Je pense même qu'il a sauvé Zinédine Zidane du limogeage. Personnellement, je trouve ça assez incroyable. On peut avoir tout gagné avec le Real en tant que joueur, avoir amené le club au plus haut du foot européen pendant trois ans de suite et se retrouver quand même en sursis. Il y a quelques années, Zinédine Zidane soutenait Karim Benzema contre vents et marées. Aujourd'hui, Karim Benzema l'a sorti de l'impasse. Cette saison, même quand on le croit mort, le Real Madrid tient vraiment sur les sursauts du Lyonnais ».