Stade Rennais - L’œil de Denis Balbir : « Content qu’on donne une deuxième chance à Stéphan »

« Alors qu’il avait été conforté dans son poste en début de semaine, Bruno Genesio a fait le choix de quitter le Stade Rennais. Il a été remplacé par Julien Stéphan. On parle aussi des possibles départs de Florian Maurice et Olivier Cloarec. Pour moi qui donnais souvent Rennes en exemple de stabilité et de structure, c’est vrai que ça tombe mal ! Ironie mise de côté, c’est assez surprenant. Maintenant si l’entraîneur a choisi de partir, c’est qu’il a ses raisons. On parle de raisons personnelles, elles peuvent aussi être sportives. Peut-être qu’il sent que son discours ne passe plus, que ses méthodes ne sont pas appliquées, que le Mercato n’a pas été aussi florissant qu’espéré. Peut-être aussi que Bruno Genesio s’est dit que c’était le moment de partir plutôt que de se faire licencier dans un mois. Il se savait discuté. Il avait conscience que son poste ne tenait finalement qu’à un fil. Pour une fois que c’est l’entraîneur qui part et pas qui se fait virer…

Ce qui est un peu surprenant, c’est que tout n’a pas été mal fait au Stade Rennais. Depuis 2021, Genesio a fait un travail remarquable. Cette saison, tout n’était d’ailleurs pas complètement à jeter ! Les Rouge et Noir sont bien placés en Coupe d’Europe. On peut faire le parallèle avec le Nantes de la saison passée d’ailleurs. Il faut croire que Rennes n’a tout simplement pas l’effectif pour jouer sur les deux tableaux et perd trop d’influx après ses beaux jeudis européens.

« Parmi les points positifs, il connait le club, son fonctionnement, son public et ses actionnaires »

Maintenant, cela va être le problème de Julien Stéphan, qui va débuter son deuxième passage rennais. Est-ce une bonne idée de faire du neuf avec l’ancien ? Parmi les points positifs, il connait le club, son fonctionnement, son public et ses actionnaires. Là, il revient avec un effectif renouvelé par rapport à celui qui l’avait lâché en 2021. Julien Stéphan a fait peau neuve et a pu se ressourcer après son échec strasbourgeois. Après on peut aussi se dire que c’était un choix « par défaut » compte-tenu du fait que le Stade Rennais a été pris de cours. Il n’y a qu’à voir l’état du marché des coachs pour se convaincre que les solutions n’étaient pas légions.

Mais attention, Julien Stéphan reste un bon coach ! Même si les gens ont la mémoire courte, Stéphan était encore il y a quelques mois la tête de gondole de la nouvelle vague des bons entraîneurs français. A titre personnel, je suis heureux de voir que le fils de Guy Stéphan a une nouvelle chance et qu’on ne soit pas allés chercher un autre entraîneur étranger sous prétexte qu’il fallait une main de fer ou qu’on nous sorte un autre argument massue... Je ne suis pas un « anti-entraîneur étranger » mais je pense que c’est aussi important d’avoir en France des entraîneurs locaux qui ont déjà gagné des trophées (Coupe de France 2019 pour Stéphan) et à qui on donne l’opportunité de continuer à mûrir. Là, il va avoir une deuxième chance à Rennes avec d’autres joueurs et l’ambition de se rapprocher des premières places. Lens est en train de le faire alors pourquoi le Stade Rennais ne le pourrait pas ? J’ai envie d’y croire… »

