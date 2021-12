Stade Rennais – L'oeil de Denis Balbir : « Genesio a transmis l'ADN lyonnaise à son équipe »

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

« Ce qu'a fait le Stade Rennais sur la première partie de saison, je trouve ça exceptionnel. J'aime cette équipe. Je trouve qu'il y a un effectif tellement complémentaire, tellement qualitatif et quantitatif, que je la vois faire de grandes choses cette saison. Autant en Ligue 1 que dans la Conférence League où elle s'est qualifiée avec brio devant les anglais de Tottenham.

« A Rennes, tout le monde est à sa place »

Non seulement Rennes sort de supers jeunes de son centre de la Piverdière mais en plus le Mercato a vraiment été pertinent avec la signature de Gaëtan Laborde que je vois cette équipe aller très haut. Bien sûr, il y a eu quelques incidents de parcours mais dans l'ensemble, c'est plus que satisfaisant. A l'image du RC Lens, le Stade Rennais véhicule une belle image du football français. Tout le monde est à sa place de Nicolas Holveck à la présidence à Florian Maurice au poste de directeur sportif. L'actionnaire François Pinault se prend aussi au jeu. Tout le monde cherche à construire dans la stabilité et l'ambition.

« Je pense que le Rennes de Genesio parviendra à gagner des Coupes »

Et comment évoquer Rennes sans parler de Bruno Genesio ? Tout le monde le sait, c'est un coach que j'adore. Il y a quelques semaines, je l'ai eu au téléphone. Il m'avait alors dit qu'il voulait transmettre à Rennes cette culture de la gagne apprise du côté de Lyon. Il est en train d'y arriver. En Europe, cette ADN lyonnaise transpire de son équipe. Je pense que le Rennes de Genesio parviendra à gagner des Coupes et pourquoi pas dès cette année avec la nouvelle Conférence League ? C'est en tout cas ce que je lui souhaite et ce que je souhaite à l'extraordinaire public du Roazhon Park ».