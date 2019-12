FC Nantes – Le bilan de Denis Balbir : « Christian Gourcuff loin des polémiques »

true

A l’issue de la première moitié de saison, Denis Balbir a tenu à saluer l’excellent travail de Christian Gourcuff au FC Nantes.

« Pour moi, l’arrivée de Christian Gourcuff à Nantes a été étonnante. Finalement, il s’avère qu’il s’agit d’une des premières décision cohérente du président Kita depuis longtemps. Déjà on s’aperçoit qu’après quelques mois de compétition l’entraîneur n’a pas changé. C’est déjà un petit miracle chez les Canaris vu tout ce que le club a vécu ces dernières asions. Mais qu’au delà de ça, le FC Nantes se tient assez loin des polémiques.

Dans le club, tout semble calme et apaisé aujourd’hui. Même lorsque l’équipe a connu une période plus difficile avec quelques défaites de rang, on n’a pas entendu grand-chose. Christian Gourcuff a fait passer quelques messages en vue du Mercato de janvier mais cela reste très timide. Bref, ça ne fait pas un pli. Est-ce que c’est trop calme et que ça va exploser plus tard ? Je ne pense pas…

« Gourcuff, sa plus belle victoire est d’avoir fait gagner le club en stabilité »

Christian Gourcuff est un homme d’expérience et un entraîneur de talent. Je sais que certains observateurs s’agacent de lui, de sa prétendue grosse tête et de son football statistiques à base de schémas. En attendant, le FC Nantes est bien placé au classement. Les Canaris sont dans la roue des premiers.

A la rigueur, on peut reprocher à Nantes de souvent gagner sur des scores étriqués par 1-0. Maintenant cela vaut autant de points que de gagner 4 ou 5-0. Pour moi, Christian Gourcuff fait du bon travail. Il parvient à tirer la quintessence d’un groupe sans star, avec des joueurs en devenir. Sa plus belle victoire est d’avoir fait gagner le FCN en stabilité. Chapeau à lui. Il fait vivre de bons moments à un public qui le mérite ».