FC Nantes – L’oeil de Denis Balbir : « Mercato, Gourcuff – Kita… Tout pour un été serein »

Chaque semaine, Denis Balbir décrypte l’actualité de la Ligue 1. Notre consultant donne son avis sur la préparation très studieuse du FC Nantes.

« Une fois n’est pas coutume, le FC Nantes traverse un été serein. Je sens bien les Canaris cette saison. Le recrutement est ciblé et il est bon. Je pense notamment à Pedro Chirivella, qui est arrivé de Liverpool. De nombreux clubs de Ligue 1 étaient sur les rangs mais ils se sont réveillés trop tard. Bien joué à Nantes d’avoir récupéré ce milieu espagnol qui, pour moi, peut être la bonne affaire de l’été. Je ne vais pas prétendre que je connais par cœur Chirivella et que je le voyais jouer tous les week-ends mais j’ai eu de bons retours sur lui. C’est un très bon coup réalisé par le tandem Gourcuff – Kita. Il va amener de la technique et de la vision dans le cœur du jeu.

« Cet été, il y a beaucoup de sagesse »

Cet été, à Nantes, il n’y a ni déclaration tapageuse, ni tensions président – entraîneur. Le FCN avance discrètement. Sans afficher trop fort ses ambitions. Il y a beaucoup de sagesse. Une sagesse qui tient sans doute du discours et de l’expérience de Christian Gourcuff. Le coach breton sait canaliser la fougue présidentielle. Pour moi, les Canaris ont tous les ingrédients réunis pour faire une belle saison : une équipe qui tient la route et qui peut être gênante pour les cadors de L1, un beau stade, l’un des meilleurs publics de France… Cela fait longtemps que le FC Nantes n’a pas enrichi son palmarès. C’est peut-être la bonne année.

« J’espère que le coach sera écouté pour le dossier de l’attaquant »

J’espère que le deuxième Mercato ne brisera pas l’harmonie actuelle. On le sait : Nantes va chercher un attaquant. Waldemar Kita a ses idées, Christian Gourcuff les siennes et ce ne sont pas forcément les mêmes. J’espère que le président ne gâchera pas le flair, le talent et l’expérience de son entraîneur. Pour moi, si Kita veut faire l’équipe et imposer ses joueurs, qu’il enfile le survêtement, fasse la compo et les schémas au tableau… Ce genre d’attitude, cela peut passer avec un jeune entraîneur mais pas avec Christian Gourcuff. Quand on va chercher quelqu’un comme ça, on lui fait confiance. J’espère que le coach sera écouté dans la manière de gérer le dossier de l’attaquant. J’ai quand même bon espoir que les choses se fassent naturellement lors des réunions président – entraîneur. Il ne faut pas gâcher la préparation pour ce genre de distensions. Ce serait vraiment ridicule.

A Nantes, le Mercato sera aussi interne avec les vrais débuts de Marcus Coco. Un joueur blessé très tôt l’an passé et que l’on peut considérer comme un vrai renfort. Pour moi, c’est un excellent joueur. Je l’aimais beaucoup lorsqu’il jouait à Guingamp. Chez les Canaris, il va amener de la vitesse, de la technique… C’est quelqu’un qui fait des différences. J’espère que sa blessure sera vite digérée et qu’il retrouvera son efficacité. Il peut être l’une des belles surprises de la saison, j’en suis persuadé. C’est évidemment grâce à ce genre de joueurs que je vois Nantes faire une belle saison. »