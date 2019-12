Girondins – Le bilan de Denis Balbir : « Paulo Sousa, bordelais du début de saison »

false

S’il reconnaît que les Girondins de Bordeaux font figure d’ovni en ce début de saison, Denis Balbir apprécie le travail réalisé par Paulo Sousa.

« Pour moi, les Girondins de Bordeaux sont un peu la grosse cote de ce début de saison. Avec le changement d’actionnaires, les difficultés en coulisses et le Mercato timoré de l’été 2019, on s’attendait à ce que cette équipe rencontre plus de difficultés. Aujourd’hui, Bordeaux est capable de tout. En Ligue 1, on les a vu gagner des matches qui ne sont pas gagnés d’avance…. Mais également en perdre d’autres qui n’étaient pas perdus d’avance. Ce Bordeaux est une équipe un peu curieuse mais au moins elle est joueuse et peut être plaisante à regarder.

« Une équipe un peu curieuse qui doit beaucoup à son entraîneur »

Arrivé en début d’année, Paulo Sousa fait plutôt du bon boulot. Il ne faut pas négliger sa patte sur le début de saison. A l’instar d’André Villas-Boas, c’est un véritable entraîneur de l’école portugaise avec tout ce que cela implique de méticulosité et d’exigence dans le travail. Tous les anciens grands joueurs ne font pas forcément de grands entraîneurs mais Sousa, qui n’était quand même pas n’importe qui en club ou en sélection, est sur la bonne voie.

S’il faut mettre quelqu’un en avant par rapport au début de saison correct des Girondins, c’est vraiment lui. Au delà de sa communication qui est intéressante, je trouve qu’il gère très bien son effectif et qu’il s’adapte parfaitement à une Ligue 1 qu’il découvre encore week-end après week-end. Par rapport à ce qu’il a sous la main au niveau de l’effectif, c’est intéressant ce qu’il parvient à faire ».