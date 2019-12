LOSC – Le bilan de Denis Balbir : « Avec Osimhen, Lille tient son petit phénomène »

false

S’il n’a pas aimé le LOSC de la Ligue des Champions, Denis Balbir applaudit le rebond des Dogues en Ligue 1… Et leur nouvelle pépite Victore Osimhen.

« A l’intersaison, le LOSC avait perdu énormément de joueurs. Le rebond s’annonçait très difficile. Quand on a vu le groupe de Ligue des Champions, on ne s’attendait pas à ce que les Dogues se qualifient mais cela a été pire qu’on pouvait le penser. Non seulement Lille ne s’est pas qualifié mais les Dogues se sont faits balader dans les quatre coins de l’Europe. Ce LOSC peut avoir l’excuse de la jeunesse, des départs et de l’infirmerie.

Le point positif, c’est que ce Lille a quand même su bien rebondir en Ligue 1. Cet été, on a aussi vu un petit phénomène débarquer et crever l’écran : Victor Osimhen. Une équipe a toujours besoin d’un joueur qui pousse : l’OM a Payet, l’ASSE Bouanga, Lille c’est Osimhen, un joueur plein de culot avec un vrai sens du but ! Il a vraiment aidé cette équipe à exister.

« Ce Lille me semble en mesure de disputer la 2e place à l’OM »

Comme toutes les formations de Ligue 1, le LOSC a connu un vrai coup de mou mais on juge une équipe sur sa capacité à se relever et, sur la fin d’année, Lille a eu un vrai sursaut. Sursaut impulsé il est vrai par le réveil de Renato Sanches, la recrue estivale dont on attendait monts et merveilles.

Vu les récents résultats, on se prend à penser que le LOSC peut rééditer sa saison de l’an passé, bien aidé il est vrai par les défaillances de Lyon, de Monaco et le fait que Saint-Etienne soit en dents de scie. Ce Lille me semble en mesure de disputer la deuxième place de ce championnat à Marseille. A condition de maintenir la vitesse de croisière qui était celle avant Monaco… »