LOSC – L’oeil de Denis Balbir : « Renato Sanches n’est pas encore à son maximum »

true

Chaque lundi, Denis Balbir décrypte l’actualité de la Ligue 1. Notre consultant décrypte la montée en puissance de Renato Sanches avec le LOSC. Un joueur qu’il voit aller encore plus haut.

« Le LOSC vient d’enchaîner à 4e succès de rang en Ligue 1 face à Montpellier (2-1) et se découvre une nouvelle étoile avec Renato Sanches. Même si on le connait depuis un certain et qu’on l’a présenté très jeune comme un futur grand, cela fait du bien de revoir le Portugais à un tel niveau. Au Bayern, dans un club qui était peut-être trop grand pour lui pour son jeune âge, il n’a jamais pu devenir la star tant attendue. Cet échec n’était pas seulement de sa faute. Des blessures l’ont freiné et amoindri. Aujourd’hui, on sent qu’il s’éclate avec les Dogues.

« Bravo à Christophe Galtier d’avoir décalé Renato en ailier »

Cette montée en puissance a été progressive. A son arrivée à Lille, Renato Sanches avait déjà un passé lourd à porter. Il a aussi dû digérer son transfert. Désormais, on voit un épanouissement chez le Champion d’Europe portugais. C’est forcément une bonne nouvelle pour les Dogues qui voient éclore un joueur clairvoyant, élégant de par son touché de balle et désormais efficace.

Avec Sanches, on pensait voir débarquer un meneur de jeu – relayeur, c’est finalement un ailier que le LOSC a dégotté avec le Portugais. Un coup que l’on peut mettre au crédit de Christophe Galtier, qui sait tirer la quintescence de ses joueurs. Ce n’est pas la première fois qu’il effectue un replacement gagnant. Il l’a beaucoup fait du côté de Saint-Etienne dans son expérience précédente. C’est aussi le propre d’un bon entraîneur de trouver l’endroit où un joueur sera le plus performant. Surtout lorsque la place qui lui est dévolue est prise par un autre. En même temps, Renato Sanches avait toutes les qualités pour occuper ce poste.

« Le Portugais peut illuminer Lille mais aussi la Ligue 1 »

Avec tous les joueurs qui sont partis cet été, Lille avait besoin de jouer comme ça pour repartir l’avant. Ces dernières semaines, il y a eu un peu d’inquiétude pour le LOSC, qui glissait dangereusement vers la deuxième partie de tableau. Après cette bonne série, les doutes sont levés. Les Nordistes ont une équipe courageuse, qui sait réagir, être lucide sur ses propres défaillances et corriger le tir.

Elle sera forcément aidée quand un joueur de la trempe de Renato Sanches arrivera à son maximum. Je pense que ce n’est pas encore le cas même s’il est dans une vraie phase ascendante. Le Portugais peut non seulement illuminer Lille mais également le championnat de Ligue 1 qui est en mal de joueurs de ce talent ».