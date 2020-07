LOSC – L’oeil de Denis Balbir : « Une machine à construire et à détruire »

true

Chaque semaine, Denis Balbir décrypte l’actualité de la Ligue 1. Notre consultant a un peu de mal avec ce qui se passe au LOSC actuellement.

« J’ai un peu de mal avec ce qui se passe au LOSC. Les Dogues ont fini fort la saison 2019-20. Il y a un beau projet, pas mal de joueurs intéressants, des belles infrastructures, un bon entraîneur. Avec les ventes réalisées l’an passé, on les pensait plus serein. On voit que pour passer sans encombre la DNCG, Lille a encore besoin de vendre. Arrivé il y a un an, Victor Osimhen va partir. Loïc Rémy est déjà parti. Gabriel devrait faire de même. Pour ne rien arranger, Christophe Galtier doit composer avec un effectif frappé par le Covid…

« Ce LOSC me fait penser à Monaco »

Ce LOSC me fait penser à Monaco. On a l’impression que Lille dispose d’un joli socle, que certains joueurs parviennent à éclore mais on les vend quasiment tout de suite. Je comprends qu’il soit difficile pour un club français de renoncer à 60-70 M€ – peut-être plus – pour un joueur comme Osimhen mais cela n’aide pas à avoir une continuité…

Aujourd’hui, le LOSC a une chance : un jeune joueur éclate chaque année et permet de faire de l’argent. Maintenant il faut savoir ce qu’on veut : est-ce que c’est de faire de l’argent tous les ans et avoir des résultats intéressants sans être exceptionnels ? Ou est-ce que c’est de bâtir un projet sur deux ou trois ans en essayant de titiller le PSG ?

« Jonathan David oui, mais pour combien de temps »

Pour moi, le LOSC d’Osimhen et de Sanches avait le potentiel pour faire quelque chose. C’était au dessus de Rennes, de Saint-Etienne et l’égal de clubs comme l’OL ou l’OM. Derrière Paris, je me demande s’il ne s’agissait pas du 2e meilleur effectif de France. Au lieu de ça, ce Lille donne l’impression d’être une machine à construire et à détruire. Pour les supporters, ça m’embête. Peut-être que la bonne pioche Osimhen n’aura pas lieu tous les ans. J’ai peur que Lille rentre dans le rang à ce moment-là.

Oui, pour remplacer Victor Osimhen, il est question de Jonathan David (La Gantoise), l’un des Espoirs les plus courtisés d’Europe. Mais qu’est-ce qu’on souhaite faire de cette arrivée ? Faire venir des pépites ok, mais si c’est pour ne les garder qu’un an… Peut-être que David rapportera 90 M€ plus tard – et tant mieux pour le portefeuille des dirigeants lillois – mais va-t-on construire sur plusieurs saisons autour de lui ? A un moment donné, pour faire grandir son projet, le LOSC devra garder un peu plus ses joueurs.

« Mouscron, une bonne idée »

Cette semaine, Gérard Lopez a également officialisé le rachat du club de Mouscron. Une antenne pour le LOSC du côté de Belgique. Pour moi, c’est une bonne idée. Lille a désormais ses entrées et un œil sur un championnat différent. La Jupiler League c’est une niche stratégique. Beaucoup de joueurs africains, d’origine sénégalaise, ghanéenne ou nigériane, passent par la Belgique avant de se révéler. En plus, au niveau de l’adaptation, les deux villes sont très proches (30 kms). Tous les paramètres promettent un mariage intéressant. Peut-être qu’il n’y aura qu’un ou deux joueurs qui transiteront de Mouscron à Lille mais ce sera déjà ça. Et peut-être que sur ces un ou deux joueurs il y aura des pépites capables d’enrichir le palmarès sportif des Dogues… »