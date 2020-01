OL – L’oeil de Denis Balbir : « Le Mercato lyonnais ne fait pas rêver mais… »

true

« Dimanche, l’OL a battu Toulouse, enchaînant un sixième succès consécutif et un huitième match de rang d’invincibilité. 3-0, c’est net et sans bavure même si on pourra toujours discuter de la valeur de l’adversaire. Même si l’équipe est toujours privée de Jeff Reine-Adélaïde et de Memphis Depay, l’OL retrouve des couleurs. Je ne sais pas quel a pu être le détonateur mais depuis l’éclosion de Rayan Cherki à Nantes, c’est quand même beaucoup mieux.

Alors qu’on pensait que Lyon allait avoir du mal à revenir dans la course à l’Europe, l’OL s’est déjà replacé et peut même commencer à rêver à nouveau de podium. C’est assez fou comme d’un week-end à l’autre cette Ligue 1 permet de changer de discours. On a beaucoup parlé des carences de Rudi Garcia. On a remis en doute son apport à l’équipe, ses choix… Juninho en a aussi pris pour son grade. Aujourd’hui tout va mieux. Y compris avec le public.

L’équipe est logiquement en train de se redresser et elle retrouve une place plus conforme à son standing. Je pense même que ce Lyon peut aller titiller l’OM pour la deuxième place. Aujourd’hui, il y a de la marge (10 points) mais sait-on jamais ? Ce qui est certain c’est que l’OL est bien dans la course au podium.

Bien sûr, il ne faut pas non plus croire que ce sera désormais du tout cuit pour les Gones. Il y a quelques semaines, Monaco a aussi fait illusion avant de s’écrouler à nouveau et de perdre contre Strasbourg à domicile (1-3). Dans ce championnat où le classement ne veut plus rien dire, la prudence doit rester de mise. Après, cela reste Lyon. Ce club a l’expérience de ce genre de challenge.

« Je m’étonne que Lyon ne cherche pas à recruter un défenseur »

Même si, sur le papier, le Mercato de l’OL ne fait pas rêver, il y a quand même de bonnes choses. J’ai lu et entendu que le choix de Karl Toko-Ekambi était surprenant… En attendant, le Camerounais marque un but pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. Même si ce n’est pas Maradona, ça reste un bon joueur, qui débarque d’un club loin de compter parmi les plus pourris d’Espagne (Villarreal). Je pense vraiment qu’il fera du bien à Lyon. Pour Tino Kadewere (Le Havre), je l’ai dit la semaine passée, je suis plus mesuré. Pour moi, c’est un vrai pari sur l’avenir. Un pari que l’OL a décidé de faire pour l’été 2020. Pourquoi pas ? Si ça se trouve, il va flamber.

Dans les prochains jours, Lyon devrait aussi finaliser la venue de Bruno Guimaraes (Athletico Paranaense), un milieu brésilien que le grand public ne connait pas. Juninho semble bien le connaître et l’apprécier. C’est aussi un gros pari. Un pari qui peut être gagnant puisque l’Atletico Madrid misait aussi beaucoup sur son potentiel. Les deux clubs étaient prêts à mettre entre 20 et 25 M€. Cela peut paraître étonnant quand on sait que les Colchoneros n’étaient pas prêt à payer plus de 10-15 M€ pour un joueur comme Cavani. Le potentiel du capitaine de la sélection olympique brésilienne a visiblement séduit beaucoup de monde…

Pour finir, je m’étonne quand même du fait que l’OL ne cherche pas à recruter un défenseur. Cela fait des années que c’est le point faible de cette équipe. Même si Jason Denayer n’est pas le premier venu, je reste déçu par le jeune danois Joachim Andersen. Je trouve qu’il fait un peu n’importe quoi. Espérons pour Lyon – qui a misé gros sur lui l’été dernier – qu’il se réveille. A l’écouter, je ne sens pas une énorme remise en question, comme si ça ne le dérangeait pas d’être aussi mauvais. Pour moi, ce chantier devrait être prioritaire. Les dirigeants lyonnais ne sont pas du même avis. S’ils se satisfont de ce que ce qu’ils ont … »