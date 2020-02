OL – L’oeil de Denis Balbir : « Lyon doit jouer sa saison sur les Coupes »

true

« Depuis sa défaite à Nice (1-2), l’Olympique Lyonnais n’y arrive plus en Ligue 1. En interne, si on reste bercé par l’espoir d’une « remontada », je pense vraiment que cela devient de plus en plus difficile. On l’a vu face à Strasbourg (1-1) où les Lyonnais prennent un point mais auraient aussi pu perdre le match sur la fin. En ce moment, l’OL souffre, n’est pas dans de bonnes dispositions. On va dire que c’est le mal lyonnais depuis pas mal de temps. Même avant l’arrivée de Rudi Garcia.

« Aouar, l’exemple du mal lyonnais »

Avec Lyon, on n’est jamais très sûr de ce qu’ils vont faire. Avec eux, tout est possible. Il n’y a ni certitude au niveau du jeu, ni au niveau des joueurs. Prenez Houssem Aouar. Par moment, il est aux portes de l’équipe de France. On se dit : « Ce serait bien d’avoir un joueur aussi talentueux à l’Euro ». Le match d’après, en le regardant jouer, on peut en venir à se dire : « Oui, finalement, bof… » Il est à l’image de l’OL, une équipe capable du meilleur comme du pire, du moyen comme du très moyen, du bon comme du moins bon… Dès qu’il y a un déclic, on peut retomber dans les travers le match d’après.

A mon sens, l’OL aura du mal à accéder à l’Europe par le biais du championnat. Encore plus à la Ligue des Champions où il ne semble plus guère rester que la course à la 3e place. Je vois bien Monaco faire une bonne fin de saison, Lille et Rennes ne lâcheront pas l’affaire aussi facilement… Cela fait beaucoup de places prises. A mon sens, Lyon – qui est devenu une équipe de Coupe cette année – doit tout miser sur les autres compétitions nationales. Ce serait la seule façon de redorer le blason cette saison. Ce serait une victoire à la connotation un peu amère mais l’OL peut-il vraiment espérer mieux aux vues de sa saison à tâtons ?

« OL – PSG, le match le plus important de la saison »

Le match le plus important pour eux, cela va devenir celui du 4 mars prochain face au PSG en demi-finale de Coupe de France. Parce que c’est à la maison, parce que c’est une chance de s’offrir un deuxième stade de France cette année. Bien sûr, il faudra gagner l’une des deux finales et donc au moins battre le Paris Saint-Germain une fois mais c’est la manière la plus directe de faire. Après, même si Lyon venait à gagner son premier trophée depuis huit ans, je ne suis quand même pas sûr que cela satisferait les supporters. Eux veulent le triplé tous les ans, la Ligue des Champions… Forcément, c’est dur de la satisfaire. Mais disons que, pour l’OL de cette saison, ce serait déjà bien de pouvoir atteindre une Coupe d’Europe. »