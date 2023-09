Bordeaux retrouve le sourire, une recrue déjà blessée à Nice, un retour à Rennes ?

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Stade Brestois, OM : Amavi ravi d'être à Brest

Transfuge de l'OM où il n'entrait plus dans les plans, depuis longtemps, Jordan Amavi a fait part de sa satisfaction d'avoir rejoint le Stade Brestois... « Quand un club a un intérêt pour vous et qu’il vous parle avec le cœur, franchement, vous le sentez direct, a confié le latéral au site de son nouveau club. J’avais été un petit peu en contact la saison dernière, ça ne s’était pas fait malheureusement. Là, ça s’est concrétisé. Ils m’ont appelé et, en les voyant jouer, j’ai vu que ça jouait au ballon. Ça m’a plu. Ils ont trouvé les bons mots. Je n’ai pas réfléchi longtemps."

Le Havre : Operi au HAC jusqu'en 2026 (officiel)

Débarqué l’été dernier en provenance de La Gantoise, Christopher Opéri a été un des grands artisans de la montée du Havre en L1 la saison passée. Le club normand a décidé de le récompenser par une prolongation de contrat, jusqu’en 2026.

𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀' 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️



Grand artisan de la montée en Ligue 1, Christopher Operi prolonge avec le HAC jusqu'en 2026 !



🙌 𝐔𝐧𝐞 𝐞𝐱𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 ! pic.twitter.com/WvHXAgl5cb — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) September 6, 2023

AS Monaco : Etonde prêté en Belgique (officiel)

Recruté au PSG, où il a été formé, Romaric Etonde (18 ans), barré par la concurrence à son poste d'attaquant, a été prêté pour la saison au Cercle de Bruges.

Centrumspits Romaric Etonde komt op uitleenbasis over van AS Monaco. De jonge Fransman (18) wordt tot het einde van dit seizoen gehuurd. ✍️



Welkom, Romaric! 🟢⚫️



🔗 https://t.co/zyIMRs3D9H pic.twitter.com/QYIcVqqLq5 — Cercle Brugge (@cercleofficial) September 6, 2023

Mais aussi...

Stade Rennais : le retour de Terrier se précise !

Bruno Genesio a reçu une bonne nouvelle au Stade Rennais. Selon les informations d’Ouest France, Martin Terrier avance dans sa rééducation, lui qui a été gravement blessé la saison dernière alors qu’il était en pleine expansion. En revanche, l’ancien attaquant de l’OL n’est pas apte à retrouver la compétition à très court terme.

OGC Nice : Perraud est arrivé blessé !

De retour à l’OGC Nice cet été, Romain Perraud ne boude pas son plaisir de retrouver son ancien club même s’il ne peut pas encore lui apporter toutes ses qualités en raison d’une blessure qu’il traîne depuis la fin de saison dernière. « Je me suis fait une fracture du 5e métatarse (pied) en fin de saison dernière. Je n'ai donc repris l'entraînement que fin juillet, a-t-il affirmé en conférence de presse. Avant mon entrée en fin de match contre Strasbourg (2-0, juste avant la trêve), je n'avais eu qu'un match de préparation dans les jambes, que j'avais disputé en défense centrale. Il faut savoir que je n'avais pas joué en compétition depuis avril... Petit à petit, je me remets. La trêve va me faire beaucoup de bien. D'ailleurs, je me sens très bien. »

LOSC : Khalifi fier d'être Lillois

Officialisée hier soir, la signature de Yassine Khalifi a déjà rempli de bonheur le principal intéressé. « Je suis très content de signer aujourd’hui au LOSC, affirme le jeune milieu de terrain marocain sur le site officiel des Dogues. C’est un grand club qui est connu pour savoir bien former et faire progresser les jeunes joueurs. Je vais découvrir un nouveau football, une autre façon de jouer. Mon objectif est dans un premier temps est de m’adapter et de progresser ! » Le joueur de 18 ans s’est engagé pour une durée de 5 ans, soit jusqu’en 2028.

Girondins : victoire en amical contre Clermont

En pleine trêve internationale, les Girondins de Bordeaux avaient décidé de programmer un match amical contre Clermont. Bien leur en a pris puisque les hommes de David Guion se sont imposés grâce à un but d’Aliou Badji et un doublé de la recrue estivale Jérémy Livolant (3-1). Voilà qui devrait donner de la confiance à l’ancien Guingampais, pisté par l’ASSE cet été et qui a réalisé un début de saison très moyen jusque-là en championnat.

