FC Nantes : deux sanctions prévues contre la Brigade Loire, privée de derby face à Rennes !

Si la Commission de discipline ne sévira pas avant mi-décembre contre la Brigade Loire, le principal groupe de supporters du FC Nantes pourrait prendre deux sanctions anticipées.

Les coups de sang de la Brigade Loire à l’occasion de la défaite du FC Nantes face au Havre (0-2) dimanche à la Beaujoire devraient cette fois-ci coûter très chers aux Canais et à leur principal groupe de supporters.

Alors que, comme révélé par Ouest-France, le Ministère de l’Intérieur envisage la dissolution pure et simple de la Brigade Loire et que le dossier devrait être placé en instruction par la commission de discipline de la LFP, qui rendra son verdict dans trois semaines, des sanctions à titre conservatoire (en attendant un éventuel retrait de points pour le club) vont déjà tomber.

Des sanctions préliminaires contre le PSG et Rennes ?

Selon L’Equipe, une interdiction de déplacement des fans nantais samedi prochain à Paris pour PSG – FC Nantes est dans les tuyaux et devrait être prononcée via un arrêté dans la semaine. Étant donné la gravité des faits reprochés à la Brigade Loire, il est aussi possible qu’un huis clos total (ou partiel) soit aussi prononcé dès ce mercredi le temps de l’instruction en attendant la décision de la LFP… Et cela toucherait directement le derby FC Nantes – Stade Rennais programmé le 8 décembre prochain (14ème journée).

