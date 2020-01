ASSE : Puel titille le PSG et reste en éveil sur une dernière opportunité du Mercato

true

L’ASSE est sur une bonne dynamique. C’est le moins qu’on puisse dire depuis la défaite face au FC Nantes dans le froid huis clos de Geoffroy-Guichard. Les retours de certaines cadres et la prise de conscience de plusieurs éléments ont permis à l’escouade de Claude Puel de redresser la barre en L1 mais aussi en Coupe de France. Les Verts sont ainsi allés chercher leur billet pour les quarts de finale à Monaco mardi soir (1-0). Comme un symbole, c’est Denis Bouanga qui a marqué le seul but de la rencontre, sur un excellent service de Frank Honorat.

L’entraîneur de l’ASSE était particulièrement satisfait de la prestation d’ensemble de ses joueurs. « Je suis heureux pour mes joueurs. Ce sont des matches difficiles, a-t-il assuré en conférence de presse. On a montré beaucoup de solidarité. C’est une victoire de groupe. C’est ce qui me plaît. On a concédé très peu d’occasions, parce qu’on a bien défendu. »

« Nos amis parisiens ? Je ne sais pas s’ils seront gentils avec nous »

En bon tacticien, Puel s’est projeté sur le déplacement à Metz dimanche en championnat (17h) mais aussi sur le tirage au sort à venir en Coupe de France. Là, il veut clairement éviter l’ogre PSG, face à qui il a pris deux leçons cette saison en L1 et en Coupe de la Ligue. « Sur les trois derniers matches (trois victoires d’affilée), ça a été compliqué, sans beaucoup de marge. Mais on a fait énormément d’efforts, a-t-il poursuivi. Maintenant, on verra sur qui on peut compter pour le match à Metz. On verra le tirage en quarts de finale. Si on reprend nos amis parisiens, je ne sais pas s’ils seront gentils avec nous. »

Puel garde un œil sur le Mercato

Par ailleurs, comme déjà évoqué hier soir tard, Puel n’a pas de nouvelle du mercato. Cela ne l’empêche pas de rester en éveil sur le sujet. « Le mercato se termine vendredi. Est-ce que le groupe va bouger ? Je n’ai aucune nouvelle. Il se dessine que l’on va garder le groupe pratiquement au complet à part une opportunité de dernière minute, a-t-il précisé. Je suis au fait de ce qui passe mais je reste concentré sur mon groupe. Même des joueurs annoncés en partance il y a quelque temps ont joué ce match de Coupe contre Monaco. »