ASSE, OL, PSG : finales de Coupes, les Ultras entrent dans le débat

Si il semble acquis que les finales de Coupes nationales, opposant le PSG à l’ASSE et le PSG à l’OL, se dérouleront avec du public, demeurent des inconnues.

C’est un yo-yo permanent. Qui dure depuis des semaines, entre une épidémie du coronavirus pesante et les déclarations maladroites du président de la FFF, Noël Le Graët, qui est (souvent) allé trop vite pour signifier des dates de matches. A cette heure, on ne sait toujours pas quand auront lieu les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue, opposant le PSG à l’ASSE, puis le PSG à l’OL.

Seules certitudes : ce sera bien au Stade de France et avec du public. Quant aux dates, on oscille désormais entre 25 juillet (Ligue) et 1er août (Coupe de France). La question des supporters est revenue sur le tapis, hier, lors du point-presse de la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Si une jauge de 5 000 personnes est d’ores et déjà actée, il semble que cela puisse aller en augmentant avec 20 000 personnes éventuellement attendues.

Verra-t-on de simples spectateurs ou plutôt des Ultras ? Pierre Barthelemy, l’avocat de l’Association nationale des supporters (ANS), s’est montré à ce sujet extrêmement clair. « On appliquera strictement ce qui est indiqué. Mais attention, les deux lignes rouges, c’est qu’il n’y ait pas de discrimination et qu’on arrête de substituer aux supporters des mécanismes artificiels de présence. »

« Les supporters les plus actifs sont clairs sur le fait que le port du masque ou le respect de la distanciation sociale est incompatible avec la manière de soutenir leur équipe au stade. »

Pas de discrimination ? « Si on nous dit qu’il y aura en priorité l’ouverture des loges et des tribunes présidentielles, les dents vont grincer. Les supporters les plus actifs sont clairs sur le fait que le port du masque ou le respect de la distanciation sociale est incompatible avec la manière de soutenir leur équipe au stade. Par conséquent, aujourd’hui, ils ne demandent pas un retour hypocrite où ils s’engageraient à respect ces mesures. Ceux-là reviendront au stade quand ils pourront vivre leur supportérisme de la manière la plus normale possible. » Quant aux mécanismes artificiels de présence, c’est une référence aux faux spectateurs ou même aux bandes sons déjà utilisés en Allemagne depuis le retour de la Bundesliga.