ASSE, OL, PSG : les dates de finales de Coupes sont officielles

C’était attendu, c’est désormais officiel : la finale de la Coupes de France entre le PSG et et l’ASSE aura lieu le 24 juillet prochain. Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football (FFF), a également évoqué une jauge de 5 000 personnes qu’il espère augmenter à 30% d’ici là.

« La finale de la Coupe de France aura lieu le 24 et la finale de la Coupe de la Ligue, le 31. Pour l’instant, on est à 5 000 (personnes autorisées en tribunes), on fera peut-être une demande pour essayer d’obtenir plus », a-t-il déclaré lors de l’Assemblée fédérale de son instance.