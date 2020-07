ASSE – PSG : la finale avec finalement zéro « vrai supporter » ? 

true

La finale de la Coupe de France entre l’ASSE et le PSG, programmée le 24 juillet au Stade de France, se jouera devant du public. De là à parler de vrais supporters…

La dernière sortie de Roxana Maracineanu concernant la jauge des spectateurs prévue pour les rassemblement sportifs est de nature à laisser penser que la finale de la Coupe de France se jouera bien devant 5000 spectateurs.

Noël Le Graët se contentera de cette donne même s’il espérait mieux pour remplir un Stade de France qui sonnera bien creux le 24 juillet. Surtout que les spectateurs présents ce soir-là risquent de ne pas être les plus aficionados.

Du public oui, mais des supporters historiques ?

Vendredi dernier, les cinq groupes de supporters de l’ASSE ont annoncé via un communiqué commun qu’ils boycotteraient la finale contre le PSG dans une semaine. Ce jour, Le Parisien indique que le CUP (Collectif Ultra Paris) a aussi décidé d’en faire de même ! Un vrai coup dur pour l’ambiance. Et encore plus rude quand on sait que le quotidien francilien ajoute qu’un millier de ses membres encouragera le PSG au Parc des Princes ce soir contre Beveren et mardi pour la réception du Celtic Glasgow. En revanche, ce sera niet devant les Verts.