ASSE, PSG : la finale de Coupe de France devant 80 000 spectateurs ?

Si l’on se fie à une information du Parisien, la Fédération Française de Football espère une finale de Coupe, ASSE-PSG, devant 80 000 personnes.

Il faut être prudent. Et au même titre que le mercato, avec ses innombrables rumeurs, prendre l’information de nos confrères du Parisien avec un certain recul. Le quotidien régional se demande en effet ce matin si la finale de Coupe de France, qui doit opposer l’ASSE au PSG on ne sait pas encore quand, pourra se disputer dans un Stade de France rempli de ses 80 000 spectateurs.

Impensable alors que l’épidémie du coronavirus demeure une réalité ? Pas totalement. Extrait : « Les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue font l’objet d’intenses discussions. Leur but : réunir le maximum de spectateurs possible et, dans l’idéal, atteindre la jauge complète de 80 000 personnes à Saint-Denis. « C’est ce que j’ai demandé au président de la République et il n’a pas été contre, confiait d’ailleurs hier Noël Le Graët. Pourquoi jouer la Coupe de France devant 20 000 personnes ? On n’a qu’à aller à Châteauroux ou au Havre… »

Solution improbable

Attention, néanmoins, car dans le même article, certaines sources, proches du gouvernement, indiquent clairement qu’un Stade de France plein pour les deux événements demeure une solution « improbable ». La date des rencontres, qui oscille depuis des semaines entre fin juillet et première quinzaine d’août (Le Parisien évoque même le vendredi 24 juillet pour le match ASSE-PSG), devrait être un indicateur supplémentaire. Car plus l’épidémie recule, plus le SDF se remplira.