ASSE, PSG : les supporters des deux clubs partagent une même envie

Alors que la finale de la Coupe de France opposera l’ASSE au PSG, les supporters des deux camps pourraient offrir leurs billets au personnel soignant.

C’est le vendredi 24 juillet qu’aura lieu la finale de la Coupe de France opposant l’ASSE au PSG. Match qui se déroulera au Stade de France et, selon toute vraisemblance, devant 5 000 spectateurs. Coronavirus oblige, les dirigeants des deux clubs devraient donc se partager 1500 places qui, pour l’instant, n’ont pas trouvé preneurs.

Et pour cause. Dans le Forez, comme dans la capitale, les groupes de supporters attendent d’en savoir plus pour décider de leurs actions. Rejoindront-ils l’enceinte parisienne ? Boycotteront-ils le match ? Rien n’est moins sûr. La tendance actuelle, comme l’indique l’Equipe, voudrait que ni le CUP (côté parisien), ni les Magic Fans et Green Angels (côté stéphanois) ne remplissent les gradins. En revanche, une idée semble déjà faire l’unanimité : prendre des places et les offrir aux personnels soignants, si précieux durant toute la période d’épidémie.

Toujours selon l’Equipe, une réunion est prévue ce soir entre les associations de supporters de l’ASSE et le club. On devrait ensuite être fixé.