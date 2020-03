ASSE – Stade Rennais (2-1) : Boudebouz explique sa célébration

true

Ryad Boudebouz a donné des frissons à tout le peuple vert. En envoyant l’ASSE en finale de la Coupe de France sur un ballon placé dans le temps additionnel de la demie contre le Stade Rennais (2-1), l’international algérien a aussi marqué le but le plus important de sa carrière et fait taire les critiques à son sujet.

Sa manière de célébration son but libérateur répondait d’ailleurs à ses détracteurs, nombreux depuis son arrivée en provenance du Betis Séville l’été dernier. Bouebouz explique son geste. « Déjà, c’était réfléchi, affirme-t-il dans les colonnes de L’Équipe. Je voulais montrer que ce serait bien que toutes les critiques s’arrêtent. J’avais pensé au doigt sur la bouche ou dans les oreilles, mais d’autres le font déjà. » Le milieu offensif de l’ASSE n’avait en revanche pas prévu de marquer contre le Stade Rennais.

« C’est normal que je sois contrarié et énervé, non ? »

« Non, mais cela faisait deux, trois semaines que je me disais : il faut que je marque, et que ça change. J’ai toujours accepté les critiques, car je sais que l’on espère beaucoup de moi et que je dois en faire plus, poursuit l’intéressé. Ce qui me dérange le plus dans le milieu du football, c’est que n’importe qui peut faire croire n’importe quoi à tout le monde. Surtout depuis l’émergence des réseaux sociaux. Quand j’entends que je suis un mec qui ne veut pas travailler, que je ne suis là que pour l’argent, c’est normal que je sois contrarié et énervé, non ? »