ASSE – Stade Rennais (2-1) : Mendy reconnaît la nette supériorité des Verts

Le Stade Rennais ne défendra pas son titre le 25 avril face au PSG. Les hommes de Julien Stéphan sont tombés les armes à la main jeudi ace à l’ASSE, qui s’est imposée dans le money time grâce à une inspiration salvatrice de Ryad Boudebouz.

Edouard Mendy s’est donc incliné à deux reprises devant les Verts, puisqu’il avait déjà dû aller chercher le cuir au fond des filets en première période sur une tête lobée de Kolo (1-2). Le dernier rempart du Stade Rennais a fait preuve d’une clairvoyance qui le grandit sur le dénouement du match. « Le scénario fait vraiment mal à la tête, c’est le même que Saint-Etienne avait vécu contre nous en championnat, affirme Mendy dans Ouest France. C’est difficile de perdre comme ça, ça fait mal mais il n’y a rien à dire, Sainté mérite sa qualification. On n’a pas fait le match qu’on devait faire pour aller au Stade de France. Et quand vous jouez une compétition comme ça, ça ne pardonne pas, vous êtes punis direct. »

« On a senti que l’ASSE avait le couteau sous la gorge »

L’ancien portier du Stade de Reims a ensuite évoqué les ingrédients qui ont fait la différence entre les deux équipes. « Il a manqué beaucoup de choses pour qu’on puisse rivaliser avec avec une équipe qui a joué son va-tout, bonne dans tout ce qu’elle a entrepris, a-t-il poursuivi. Nous, on n’a pas été dans le bon pressing, les Verts ont trop facilement ressorti le ballon. On n’a pas été en équipe, on n’a pas été un bloc compact, ce qui fait qu’ils ont trouvé beaucoup de connexions. De derrière, on n’a pas senti que c’était un match couperet. On a plutôt senti que Saint-Etienne avait le couteau sous la gorge et jouait l’idée que soit ça passe, soit ça casse. Il aurait fallu qu’on mette beaucoup plus d’ingrédients, on ne les a pas fait douter. »