ASSE : Xavier Thuilot dégaine contre les ultras stéphanois

Environ 30 000 spectateurs sont attendus demain à Geoffroy-Guichard pour assister au choc entre l’ASSE et le Stade Rennais. Quand on connaît la fidélité et l’engouement du peuple vert pour son équipe, on est en droit d’être un peu déçu pour une telle affiche.

C’est le cas de Xavier Thuilot, qui décrypte une désaffection qui pourrait s’installer dans le temps. « Toutes les places à 10 euros n’ont pas trouvé preneurs alors qu’une demi-finale de Coupe de France constitue un événement, assure le directeur général de l’ASSE dans Le Progrès. La capacité de notre stade représente près de 10 % de la population de notre métropole. Et on n’a même pas la capacité de le remplir à 10 euros la place contrairement aux revendications des supporters. Clairement, le prix n’est pas le seul levier. »

« Peut être un problème pour certains d’entendre des insultes pendant tout un match »

N’ayant attiré que 25 009 spectateurs en moyenne cette saison en Ligue 1 (soit 59% de sa capacité), le chaudron stéphanois n’en sera donc pas à son coup d’essai. Et c’est bien ce qui semble agacer Thuilot, remonté contre certains supporters trop virulents à son goût. « Il y a toute une catégorie de gens qui voudraient payer plus s’ils avaient plus de services. On doit accueillir tout le monde en ayant bien évidemment conscience qu’une partie de notre fidèle public se sacrifie pour venir au stade. On ne remplit plus le stade parce que des familles ne se sentent pas toujours à leur place. Ce peut être un problème pour certains d’entendre des insultes pendant tout un match », conclut Thuilot. Pas sûr que cette dernière précision passe très bien chez les Ultras stéphanois.