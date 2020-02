Coupe de France : déjà un gros problème pour le tirage au sort des demi-finales ?

true

Les demi-finales de la Coupe de France sont prévues les 3 et 4 mars prochain. Problème, l’ASSE, éventuel qualifié, et l’OL s’affronteront le 1er.

Ce soir, comme vous le savez, il y aura dans un premier temps, à 20 heures 45, le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Avant le tout dernier quart de finale de l’épreuve, disputé à 21 heures et opposant à l’ASSE à Epinal (N2).

En France, c’est ainsi, pour faire plaisir aux diffuseurs, et à leurs bons gros euros, on en arrive à effectuer des tirages au sort avant de connaître tous les qualifiés…Ce que vous ne connaissez peut-être pas, en revanche, c’est le calendrier (déjà) prévu pour les deux demi-finales. A savoir le mardi 3 et le mercredi 4 mars prochain, les deux diffuseurs de l’épreuve se partageant les rencontres.

Seul souci, et ça la Fédération Française de Football ne pouvait pas le prévoir, deux équipes encore en lice à cette heure ont pour noms l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais. Deux clubs qui doivent s’affronter dans le cadre du traditionnel derby le dimanche 1er mars au soir, soit deux jours, seulement, avant une éventuelle demi-finale.

Certes, rien ne dit que les Verts vont se qualifier ce soir face à Epinal. Rien ne dit, non plus, que les deux voisins vont se rencontrer en demi-finale, la rencontre pouvant se disputer le mercredi, trois jours après le derby. En revanche, si Lyon et Sainté, tous les deux qualifiés, tombaient sur un autre adversaire (le PSG ou le Stade Rennais), il faudrait alors revoir le calendrier. Car il est impensable qu’une équipe jouant le dimanche foule à nouveau une pelouse le mardi soir…