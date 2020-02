Coupe de France : PSG, Rennes et OL qualifiés, toutes les infos sur le tirage au sort

true

C’est ce soir, à 20 heures 45, que se déroulera le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. En lice, le PSG, l’OL, le Stade Rennais et le vainqueur d’ASSE-Epinal.

Le premier quart de finale de l’édition 2020 de la Coupe de France a livré son verdict… Et David n’a pas renversé Goliath. En effet, même s’ils ont été formidablement poussé par un stade Auguste-Bonal (Sochaux) dédié à leur cause, les amateurs de l’ASM Belfort (National 2) n’ont pas réussi à renouveler leur exploit face au Stade Rennais, tenant du titre.

Les hommes de Julien Stéphan se sont imposés 3-0 sur une jolie reprise de volée du brésilien Raphinha (idéalement servi par Romain Del Castillo) dès la 23e minute ainsi que sur un penalty transformé par Mbaye Niang (71e). Dans le temps additionnel, Jordan Siebatcheu, rentré en jeu, en a profité pour refaire un peu de confiance sur un service de Raphinha (90e+1).

Hier soir, la logique a été respectée à Dijon avec la très nette victoire du PSG sur le terrain de Dijon. Les joueurs de Tuchel, qui avait laissé Neymar à Paris et Di Maria sur le banc de touche, ont été accrochés quarante minutes durant avant de dérouler (6-1). L’OL, de son côté, a enfin battu une formation du Top 5. A savoir l’OM, par le plus petit des écarts (1-0), but inscrit en toute fin de match par Houssem Aouar.

Ne reste plus, ce soir, que le match opposant les Verts à Epinal.

Les résultats des quarts de finale

Belfort-Stade Rennais : 0-3

DFCO – PSG : 1-6

OL-OM : 1-0

Jeudi 13 février

SA Epinal (National 2) – ASSE, à 21h sur Eurosport 2

Le tirage au sort des demi-finales aura lieu ce soir dans l’émission « Tout le Sport » sur France 3 à partir de 20h45. Vous pourrez le suivre en direct sur notre site.



Les matches sont prévus les 3 et 4 mars prochain.