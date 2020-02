Coupe de France : OL-PSG et ASSE-Stade Rennais seront bien décalés

false

On vous le disait plus tôt dans la journée : la FFF ne pouvait savoir que l’ASSE et l’OL se retrouveraient en demi-finale de la Coupe de France. Les deux équipes s’affrontant le 1er mars, en Ligue 1 et pour le traditionnel derby, il devenait impératif de modifier le calendrier et de plus disputer les demies le 3 et le 4.

Résultat, le match des Verts face au Stade Rennais devrait avoir lieu le jeudi 5. Quant au match, OL-PSG, il n’aura pas lieu le 3, mais le mercredi 4 mars.