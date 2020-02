OL – Mercato : Aulas a envoyé son meilleur scout superviser l’OM

true

En vue du choc en quarts de finale de Coupe de France entre l’OL et l’OM mercredi (21h05), Florian Maurice était présent dans les travées de l’Orange Vélodrome face au Téfécé (1-0).

L’OM a sué sang et eau pour venir à bout d’une surprenante équipe du Téfécé samedi (1-0). Portés par une nouvelle prouesse de Dimitri Payet, les hommes d’André Villas-Boas ont finalement trouvé l’ouverture et pris leurs aises au classement. Avec cette victoire, poussive, le club phocéen compte désormais huit points d’avance sur le Stade Rennais (3e) et neuf sur le LOSC (4e), qu’il ira défier dimanche prochain à Lille (21h).

#OMTFC magnifique ambiance au Vélodrome… même après le match le virage sud a scandé pendant près de 2 minutes le chant « d’Il Fenomeno » Steve Mandanda a été encore une fois très bon et décisif 😎👍 #CleanSheet @OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias pic.twitter.com/vvmFwOeFYd — Karim Attab (@karimattab1) February 8, 2020

Avant de rendre visite aux Dogues, qui restent sur trois victoires d’affilée, l’OM se déplacera à Décines pour affronter l’OL en quarts de finale de la Coupe de France (21h05). Si AVB a fait tourner en vue de cette rencontre qui promet des étincelles, les Gones l’ont aussi préparée à leur manière.

Maurice remplace Prudhon

La Provence a en effet aperçu Florian Maurice dans les tribunes de l’Orange Vélodrome ce samedi. Le responsable du recrutement de l’OL a suivi attentivement la performance des Marseillais afin d’en faire un compte-rendu à Rudi Garcia, qui s’appuie habituellement sur Christophe Prudhon pour superviser ses adversaires. L’ancien attaquant de l’OM aura noté que Steve Mandanda et Jordan Amavi ont brillé en plus de Payet…