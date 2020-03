OL – PSG : Garcia prépare plusieurs choix marquants dans son onze

true

Le PSG a besoin de ce genre de challenge avant de retrouver le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Ce soir (21h10), le champion de France va défier l’OL sur ses terres en demi-finale de la Coupe de France et devra sans doute plus ferrailler que d’habitude pour écarter les Gones.

Le groupe lyonnais pour affronter le PSG en 1/2 finale de @coupedefrance ! #OLPSG pic.twitter.com/pxDlZjBf47 — Olympique Lyonnais (@OL) March 3, 2020

Pour ce faire, Rudi Garcia prépare quelques petites surprises dans son équipe de départ. Rien n’est toutefois encore arrêté pour l’instant. « Il faudra attendre l’entraînement de mercredi car de nombreux joueurs sont en difficulté, a-t-il expliqué hier à L’Équipe. On ne sait pas si Cornet sera dans le groupe (cheville). Mais il va quand même beaucoup mieux et il pourrait jouer. »

Guimarães ménagé contre le PSG

Cela semble moins certain pour Marçal, victime d’un pépin musculaire. « Toko Ekambi a eu une alerte musculaire, Guimaraes et Tete sont un peu malades », a ajouté l’entraîneur de l’OL. Tout sera donc logiquement décidé ce matin. Le quotidien sportif parie néanmoins sur le fait que Joachim Andersen devrait revenir à la place de Marçal dans une défense à 3. Maxence Caqueret, lui, pourrait suppléer Bruno Guimaraes, titulaire et excellent lors des trois derniers matches. L’OL pourrait alors renforcer son milieu de terrain pour remporter cette bataille du cœur du jeu.