PSG – ASSE (1-0) : Mbappé a fait la paix avec Perrin et donne de ses nouvelles

Restés un peu fâchés vendredi soir au sortir de la finale de la Coupe de France entre le PSG et l’ASSE (1-0), Kylian Mbappé et Loïc Perrin ont fait la paix.

Le PSG a remporté hier la 13e Coupe de France de son histoire en dominant une valeureuse équipe de l’ASSE. Mal payés, les hommes de Claude Puel auraient même pu ouvrir le score si Denis Bouanga n’avait pas trouvé le poteau dans les premières minutes de jeu.

S’en est suivie une domination stérile du PSG, qui s’est frotté au collectif bien huilé des Verts. Pierre Ménès a apprécié les intentions sportives mais il a aussi retenu l’engagement très viril des hommes de Claude Puel. Notamment celui de Loïc Perrin, coupable d’un tacle rugueux sur Kylian Mbappé qui lui a valu un rouge (30e). « Alors moi je veux bien qu’il ne le fasse pas exprès. Mais quand tu as 36 ans et que tu es bouilli depuis un moment, tu ne te lances peut-être pas dans ce genre de tacle face à un attaquant qui va aussi vite », a pesté le consultant de Canal+ sur son blog.

Mbappé répond à l’ASSE avec le sourire

Sur la pelouse, Perrin a pris conscience de la portée de son geste et a tenu à réconforter puis prendre des nouvelles de Mbappé, sorti du terrain aussi triste qu’énervé. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Sur Twitter, l’attaquant du PSG a répondu avec classe au message de réconfort publié tard hier soir par les Verts. Par ailleurs, ce même Mbappé a affiché son sourire dans un autre message. « Réveil en tant que vainqueur, pas de meilleure sensation possible. Merci à tous pour vos messages, ça me touche beaucoup. Bisous à tous et bon week-end », a-t-il tweeté. Rassurant ?