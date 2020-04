PSG – ASSE : l’option d’une finale à huis clos écartée en haut lieu

true

La finale de la Coupe de France qui doit se tenir entre le PSG et l’ASSE se jouera-t-elle sans supporters ? Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne s’y oppose fermement.

Le cri du cœur de Roland Romeyer a trouvé un prolongement dans la sphère politique. Samedi, le co-président de l’ASSE affichait son opposition ferme à la tenue d’une finale de Coupe de France contre le PSG à huis clos. En ce sens, Romeyer a été entendu et même imité par le maire LR de Saint-Étienne, Gaël Perdriau.

« Non, ce n’est pas le moment de jouer la finale de la coupe de France, à huis-clos, au Stade de France… Cela n’a aucun sens, a-t-il réagi sur son compte Facebook. Rien ne presse… personne n’a la tête à cela et surtout, cette finale doit se jouer avec tous les supporters de l’ASSE. Comme son nom l’indique, c’est une coupe, elle peut donc se jouer indépendamment des autres calendriers. Le foot, ça ne doit pas être l’argent de la télé d’abord ! On ne nous volera pas notre finale de la Coupe de France ! »

« Le foot sans tribunes, un jeu de salon sur PlayStation »

Le député de la Loire Jean-Michel Mis (LREM) est sur la même longueur d’ondes que le maire de Saint-Étienne. « Monsieur Le Graët, le fait que l’on ne vous dise pas non ne veut pas dire oui. C’est juste délirant d’envisager que la Coupe de France et la Coupe de la Ligue se jouent à huis clos avant la reprise. Le foot sans les tribunes c’est un jeu de salon sur PlayStation », a relayé le site Poteaux Carrés.