PSG – ASSE : Neymar s’est fait une peur bleue avant les Verts

Brillant contre Waasland-Beveren vendredi en amical (4-0), Neymar a participé au large succès du PSG avec un but et une passe décisive. L’heure est maintenant à se préserver.

Le PSG a fait oublier l’absence de feux d’artifice pour le 14 juillet. En plantant 9 buts au Havre puis 7 à Waasland-Beveren hier, sans en encaisser un seul, les hommes de Thomas Tuchel semblent déjà partis sur un rythme ébouriffant cet été.

Après avoir brillé pour sa première sortie, Neymar l’a encore été hier avec un but et une passe décisive. Désormais, ses deux objectifs sont clairs : ne pas se blesser mardi en amical contre le Celtic Glasgow pour être en forme vendredi pour la finale de la Coupe de France contre l’ASSE.

« La nervosité des adversaires ? Oui, ça fait un petit peu peur »

« Je suis très content de revenir jouer à la maison, avec un petit peu de public aussi. On se prépare peu à peu pour arriver au maximum puis ensuite ce sera les finales. Le reste n’est pas très important. La nervosité des adversaires ? Oui, ça fait un petit peu peur, a-t-il avoué à l’antenne de beIN SPORTS. On est là aussi pour un match amical donc ce genre de choses n’a pas lieu d’être. On est là pour se préparer, pour faire attention aussi. Mais nous aussi, on a donné un petit peu donc il n’y a pas de problèmes (sourire). »