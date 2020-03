PSG : l’OL, huis-clos contre Dortmund, Mbappé aux JO… Tuchel avait des choses à dire !

true

Le point sur l’effectif

« Ander Herrera, Thiago Silva, Presnel Kimpembé, Colin Dagba et Eric Choupo-Moting seront absents pour le match contre Lyon. Pour Angel Di Maria nous verrons lors de l’entraînement. On doit attendre un peu pour Angel Di Maria. S’il fait entraînement, il pourra être dans le groupe ; sinon, non. Thiago travaille dur, fait tout pour revenir le plus vite possible. S’il est prêt contre Strasbourg, il pourrait être contre Dortmund. S’il n’est pas là contre Strasbourg, il peut être avec le groupe contre Dortmund. Neymar est plus calme qu’après Dortmund. Il a fait un bon match contre Bordeaux même s’il a fini avec un carton rouge. J’ai le sentiment qu’il est bien pour demain. Le plus important, c’est qu’il ait du rythme pour le match contre Dortmund. »



L’OL en Coupe de France

« Lyon a beaucoup de confiance. Nous aussi. C’est un bon défi, un bon match. Je suis heureux qu’on ait la possibilité de le jouer. Il est possible que Thomas Meunier et Verratti (qui seront suspendus contre Dortmund) jouent. Je n’ai pas décidé si je faisais des essais ou non. C’est un match avec beaucoup de tension, décisif. Tout est possible. C’est un match pour aussi préparer les mentalités et observer qui est capable. Mais je suis convaincu que nous sommes forts et que nous pouvons gérer un match avec une telle tension. Si c’est nécessaire de jouer 120 minutes, on est prêts. Nous sommes préparés aussi pour les pénalties. C’est un match isolé de Dortmund. On doit être concentré sur Lyon et uniquement sur ce match. Ils sont forts, nous le sommes aussi. »

A huis-clos contre Dortmund

« Ce serait un handicap si on devait jouer à huis-clos contre Dortmund. Mais il y a des choses plus importantes que le football. Rien n’est décidé. On doit attendre. »

Icardi ou Cavani face au BvB ?

« Mauro est toujours top professionnel. Il est arrivé tard, sans préparation, sans adaptation à l’équipe. On doit être patient avec lui. Edi peut jouer aussi. J’ai l’impression qu’il a gagné en forme durant les derniers entraînements. »

Mbappé présélectionné pour les JO

« C’est une surprise pour moi (de le savoir pré-sélectionné chez les Espoirs). Rien n’est sûr. Peut-être que le coronavirus changera les Jeux Olympiques. C’est une chose entre Kylian et le club. Rien n’est encore décidé. »