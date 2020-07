PSG : Pierre Ménès connaît une partie du diagnostic de la blessure de Mbappé

true

Sorti blessé en finale Coupe de France contre l’ASSE (1-0), Kylian Mbappé (PSG, 21 ans) inquiète. Pierre Ménès s’est penché sur son cas.

La sortie de Kylian Mbappé à la demi-heure de jeu hier au Stade de France n’a laissé aucune place au doute : l’attaquant du PSG a été durement touché. Assez pour ne pas reprendre le jeu. Ses présences dans une semaine en finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon, mais surtout au « Final 8 » de Lisbonne en quarts de finale de la Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame (12 août) deviennent d’un coup hypothétique.

ATENCIÓN: Mbappé se retiró LLORANDO del campo de juego tras una salvaje infracción de Perrin en la Copa de Francia. pic.twitter.com/EI4cihWVin — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2020

En attendant de connaître avec plus de précision le diagnostic après des examens de contrôles prévus ce matin, L’Équipe assure qu’une vive angoisse régnait hier soir au sein du PSG. Sur le podium de remise du trophée, Mbappé (21 ans) a confié à Emmanuel Macron que sa cheville avait craqué lors du choc. Une mauvaise indication, que France 2 confirmait quelques minutes plus tôt, parlant de « grosse inquiétude au PSG, qui ne veut pas se mouiller avant des examens complémentaires ce samedi matin. »

« Cela peut aussi bien être une semaine que trois mois… »

Pierre Ménès s’est penché sur le cas de Mbappé ce samedi et oscille entre espoir et préoccupation. « Il est évident que le PSG n’est pas prêt, ce qui est assez logique après seulement trois matchs amicaux gentillets et un quatrième qui, lui, n’avait rien de gentillet, a-t-il observé sur son blog. On va maintenant attendre de connaître la durée de l’indisponibilité de Mbappé. Avec une entorse de la cheville, cela peut aussi bien être une semaine que trois mois… »