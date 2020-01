Résultats Coupe de France : le LOSC sorti par Epinal, le PSG qualifié (terminé)

true

On pensait le LOSC à l’abri de toute déconvenue après l’ouverture du score rapide de Loïc Rémy (8e). Mais Epinal, pensionnaire de National 2, n’a pas baissé les bras et a réussi à renverser la vapeur en seconde période. Jean-Philippe Krasso a inscrit un doublé aux 54e et 61e minutes qui a mis les Dogues à terre. Les temps sont durs pour Christophe Galtier…

Dopage financier oblige, le PSG est à l’abri de ce genre de déconvenues puisque ses remplaçants sont quand même de très haut niveau. Ce soir, les hommes de Thomas Tuchel se sont imposés tranquillement à Pau. Paredes a ouvert le score d’une belle reprise à la 25e, Sarabia a doublé la mise à la 53e.

Les finalistes de la dernière édition seront au rendez-vous des quarts de finale, de même que l’ASSE, le tenant rennais, Belfort et Dijon. Les deux derniers 8es opposeront l’OM à Strasbourg ce soir et Nice à Lyon demain.