Droits TV : Mediapro s’offre les deux Ligue Europa !

Mediapro a remporté les droits des prochaines Ligue Europa et Ligue Europa Conférence sur la période 2021-2024. Canal+ garde néanmoins la plus grosse affiche de la compétition.

Détenteur des droits TV de Ligue 1 et de Ligue 2, battu par Canal+ et beIN Sports pour l’appel d’offres de la Ligue des Champions, Mediapro s’est relancé avec la Ligue Europa. Si Canal+ a remporté la semaine passée le premier choix concernant la Ligue Europa et la future Ligue Europa Conférence, le groupe espagnol a arraché ce mardi tous les autres matches de la fameuse C3.

En effet, comme l’annonce « L’Equipe« , le groupe présidé par Jaume Roures vient d’acquérir le lot B des droits de la Ligue Europa et de la future Ligue Europa Conférence pour la période 2021-2024. Une acquisition qui va permettre de remplir les cases de la future chaîne du groupe puisqu’à partir de 2021 les rencontres de Coupe d’Europe du jeudi s’étaleront de 16h30 jusqu’à 21h.